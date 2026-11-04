Sin Pujol y con Quintonil como el mejor de México: Lista de The 50 Best Restaurants

Dentro del listado de The 50 Best Restaurants solo aparece un solo lugar de México. (ChatGPT/Quintonil/Imagen editada con IA)

La gastronomía mexicana vuelve a figurar entre las mejores del mundo, aunque esta vez con algunos cambios importantes en el ranking de The 50 Best Restaurants 2026. Quintonil se colocó en el cuarto lugar de la clasificación internacional y se convirtió en el restaurante de México mejor posicionado, mientras que Pujol quedó fuera de la lista.

El establecimiento encabezado por el chef Jorge Vallejo comparte los primeros lugares con restaurantes de Dinamarca, Tailandia y España.

La ausencia de Pujol llama la atención porque en 2025 ya había perdido terreno en el ranking: pasó del puesto 33 que ocupaba en 2024 al número 60, con lo que salió del top 50. Sin embargo, en la edición 2026 no aparece entre los primeros 100 restaurantes de la clasificación mundial.

Quintonil es el único restaurante mexicano en The 50 Best. (Foto: Captura)

¿Cuáles son los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026?

La lista de The 50 Best Restaurants reúne establecimientos de distintas ciudades y países. En la edición 2026, el primer lugar fue para Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo, España, mientras que el mexicano Quintonil se colocó en la cuarta posición.

Este es el listado completo, del puesto 1 al 50:

Asador Etxebarri — Atxondo, España. Gaggan — Bangkok, Tailandia. Alchemist — Copenhague, Dinamarca. Quintonil — Ciudad de México, México. Wing — Hong Kong. The Chairman — Hong Kong. Kjolle — Lima, Perú. Kadeau — Copenhague, Dinamarca. Diverxo — Madrid, España. Plénitude — París, Francia. Atomix — Nueva York, Estados Unidos. Sorn — Bangkok, Tailandia. Mérito — Lima, Perú. Sühring — Bangkok, Tailandia. Odette — Singapur. Tuju — São Paulo, Brasil. Mingles — Seúl, Corea del Sur. Nusara — Bangkok, Tailandia. Jan — Múnich, Alemania. Piazza Duomo — Alba, Italia. Meet the Bund — Shanghái, China. Boragó — Santiago, Chile. Vyn — Skillinge, Suecia. Al Gatto Verde — Módena, Italia. Lasai — Río de Janeiro, Brasil. Masque — Bombay, India. Reale — Castel di Sangro, Italia. Trèsind Studio — Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Enigma — Barcelona, España. Steirereck — Viena, Austria. Celele — Cartagena, Colombia. Potong — Bangkok, Tailandia. Elkano — Getaria, España. Le Coquillage — Saint-Méloir-des-Ondes, Francia. La Colombe — Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Ru Yuan — Hangzhou, China. Nuema — Quito, Ecuador. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler — Brunico, Italia. Schloss Schauenstein — Fürstenau, Suiza. Jordnær — Copenhague, Dinamarca. Onjium — Seúl, Corea del Sur. Bozar — Bruselas, Bélgica. Le Calandre — Rubano, Italia. Don Julio — Buenos Aires, Argentina. Mayta — Lima, Perú. El Chato — Bogotá, Colombia. Ikoyi — Londres, Reino Unido. Le Louis XV – Alain Ducasse — Montecarlo, Mónaco. Naar — Kasauli, India. Saint Peter — Sídney, Australia.

La presencia de Quintonil, quien tiene dos estrellas Michelin, en el cuarto lugar lo convierte en el restaurante mexicano mejor ubicado en esta edición.

El chef Jorge Vallejo está a cargo de Quintonil. (Foto: Captura de pantalla)

Quintonil, el restaurante mexicano que ocupa el cuarto lugar del mundo: ¿Qué vende y dónde está?

Quintonil es un restaurante de cocina mexicana contemporánea ubicado en Polanco, Ciudad de México. Está dirigido por el chef Jorge Vallejo.

El lugar abrió sus puertas el 9 de marzo de 2012. Su nombre proviene de una hierba comestible originaria de México y su propuesta consiste en recuperar ingredientes, sabores y recetas tradicionales para presentarlos mediante técnicas y preparaciones contemporáneas.

Aunque actualmente es reconocido por su menú degustación y sus reconocimientos internacionales, Quintonil no nació con la intención de convertirse en uno de los restaurantes más importantes del mundo. De acuerdo con la historia que Jorge Vallejo contó, el proyecto fue concebido inicialmente como una fonda, es decir, un espacio de comida casera.

Antes de abrir su propio negocio, Vallejo trabajó en la industria restaurantera y estuvo en el equipo del restaurante Pujol. También pasó por otros establecimientos y llegó a desempeñarse como chef ejecutivo del hotel St. Regis.

Encontró una casa en Polanco y, después de adaptar el lugar, abrió Quintonil. Con el paso del tiempo definieron una propuesta que busca mostrar la diversidad de los ingredientes mexicanos y darles un tratamiento distinto, sin perder de vista su origen.

Su oferta se basa en un menú degustación que cambia con el tiempo y que utiliza ingredientes mexicanos como los nopales, el maíz azul, los escamoles, el cerdo y distintos productos del mar.

La intención del restaurante mexicano, de acuerdo con sus fundadores, es expresar los sabores de los ingredientes del territorio mexicano desde una mirada personal. Su propuesta busca que el comensal reconozca productos y recetas tradicionales, pero a través de preparaciones que los transforman.

El restaurante se encuentra en avenida Isaac Newton número 55, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

¿Qué pasó con Pujol en The World’s 50 Best Restaurants?

La ausencia del restaurante Pujol en la clasificación mundial de 2026 contrasta con la trayectoria que había tenido en ediciones anteriores. El lugar fundado por el chef Enrique Olvera fue durante años uno de los nombres mexicanos más reconocidos en el listado internacional, pero en 2025 registró una caída importante.

En la edición de 2024, Pujol ocupó el puesto 33. Un año después descendió hasta el número 60, es decir, perdió 27 posiciones y quedó fuera de los primeros 50 restaurantes del mundo.

Aunque en 2025 todavía apareció en la clasificación ampliada, en el puesto 60, para la edición 2026 ya no figura entre los primeros 100 lugares del ranking mundial. Por ello, no se trata únicamente de que haya quedado fuera del top 50: su nombre no aparece en el listado global publicado para este año.

¿Qué otros restaurantes mexicanos aparecen en The World’s 50 Best Restaurants, del puesto 51 al 100?

En la segunda parte de la clasificación mundial, que comprende los lugares del 51 al 100, aparecen otros cinco establecimientos del país: Fauna, Rosetta y más:

Puesto 55: Alcalde — Guadalajara, Jalisco.

— Guadalajara, Jalisco. Puesto 79: Huniik — Mérida, Yucatán.

— Mérida, Yucatán. Puesto 87: Arca — Tulum, Quintana Roo.

— Tulum, Quintana Roo. Puesto 96: Rosetta — Ciudad de México.

— Ciudad de México. Puesto 99: Fauna — Valle de Guadalupe, Baja California.

La lista también incluye a Kol, ubicado en Londres, Reino Unido, en la posición 70. Aunque su propuesta está vinculada con la gastronomía mexicana y su chef, Santiago Lastra, es mexicano, no se trata de un restaurante establecido en México.