La ‘leche’ de avena conquista las tazas en México: Apuesta por el café la impulsa entre alternativas favoritas

El consumo de la 'leche' de avena aumentó en los últimos años en México. (Foto: Shutterstock)

La ‘leche’ de avena ya no es una invitada discreta en las tazas de los mexicanos. Entre las bebidas vegetales, la de este cereal comenzó a ganar protagonismo y pasó del cuarto al segundo lugar entre las opciones que compiten con la leche de origen animal, de acuerdo con Iram Ramírez Ruiz, Country Manager de Oatly en México.

En entrevista con El Financiero, el directivo detalló que la preferencia de la ‘leche’ de avena en el país pasó aproximadamente del 15% en 2024 a 20% en la actualidad. Y el café está siendo clave en ese cremoso crecimiento.

La 'leche' de avena desarrollada por Oatly puede combinarse con café para agregar sabor a la bebida. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

El consumo de ‘leche’ de avena en México aumentó

De acuerdo con Iram Ramírez Ruiz, Oatly nació en esa búsqueda por reemplazar la ingesta de leche animal: “La avena es uno de los principales productos que ofrece buenos resultados para ocupar ese lugar”.

A su parecer, esta opción dio un empujón al segmento de productos vegetales: “Las bebidas de avena eran el jugador número 4, hoy son el número 2, se estaban estancando las bebidas vegetales, no había mucho crecimiento, pero este cereal lo volvió a impulsar”. Actualmente, solo es superado por los productos bebibles de soya.

El representante de Oatly detalló que una de las características que la ha favorecido es la posibilidad de utilizarla sola o incorporarla a distintas preparaciones, entre ellas el café, pues no afecta el sabor de la bebida.

El interés por estas alternativas también está relacionado con la diversificación de los hábitos de consumo. Algunas personas buscan bebidas vegetales por sus preferencias alimenticias, la intolerancia a la lactosa o la incorporación de bebidas de origen vegetal en su dieta

“La puedes tomar sola y el sabor o la cremosidad es similar a la animal. Consideramos que es bueno que todas las bebidas vegetales se consuman pues les evitas los problemas a las personas que no toleran la lactosa”.

Iram Ramírez compartió algunos beneficios relacionados con la bebida: “Nuestra formulación contiene altos niveles en fibra y aporta cosas positivas en tu organismo, te ayuda a las funciones intestinales”.

La ‘leche’ de avena ha sido estudiada por su contenido de betaglucanos, un tipo de fibra soluble. De acuerdo con Healthline, este componente forma una sustancia gelatinosa durante la digestión que puede ayudar a reducir la absorción del colesterol y favorecer la disminución de los niveles de LDL (colesterol malo).

Algunas de las formulaciones contienen vitaminas del grupo B, principalmente riboflavina (B2) y vitamina B12. Estos nutrientes participan en funciones esenciales del organismo, como el metabolismo energético y el mantenimiento de las células sanguíneas y del sistema nervioso, señaló Healthline.

De acuerdo con Oatly, la avena requiere de un menor gasto de agua para cosecharse que otros ingredientes de bebidas vegetales. (Foto: Shutterstock)

La leche de avena apuesta por el negocio de los baristas

En medio de esta tendencia, Oatly anunció la incorporación de dos nuevas presentaciones a su catálogo en México: Barista Vanilla y Barista Caramel.

La compañía explicó que ambas versiones están dirigidas a la preparación de bebidas de café frías y calientes en casa. A diferencia de otras presentaciones, incorporan sabor a vainilla y caramelo directamente en la bebida de avena, por lo que no es necesario agregar jarabes.

El lanzamiento también se relaciona con el consumo de café en México. De acuerdo con la información compartida por la empresa, esta bebida está presente en 97% de los hogares mexicanos.

“Demostramos al mercado mexicano lo diversas, creativas y deliciosas que pueden ser las bebidas de origen vegetal sin sacrificar cuerpo ni cremosidad”, mencionó Iram Ramírez.

Oatly sostiene que la fabricación de bebidas de avena tiene un menor impacto ambiental que la producción de leche de origen animal, debido a que requiere menos agua que la actividad ganadera. Además, los nuevos productos no presentan ninguno de los sellos que emite la Secretaría de salud para determinar el exceso de algún componente.

Oatly lanzó dos nuevos productos: 'leche' de avena sabor vainilla y caramelo. (Foto: Cortesía)

La ‘leche’ de avena se presenta como una alternativa vegetal para quienes buscan diversificar su alimentación o reducir el consumo de productos de origen animal. Aunque sus aportes nutricionales dependen de su preparación y de si está fortificada, sus características, como el contenido de betaglucanos y la posibilidad de incorporar vitaminas y minerales, explican parte del interés por esta bebida. Así, su elección no responde únicamente a consideraciones ambientales, sino también a los hábitos y necesidades alimenticias de cada consumidor.