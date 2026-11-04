Claudia Arlett Espino deja la dirección jurídica de Seguridad Pública de Chihuahua

Claudia Arlett Espino se separó de su cargo a partir del pasado lunes 2 de noviembre de 2026.

El gobierno de Chihuahua informó este miércoles que Claudia Arlett Espino presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

A través de un escrito, dirigido a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública del Gobierno estatal, la funcionaria señaló que deja el cargo “por así convenir a mis intereses”.

Claudia Arlett Espino informó que se separó de su cargo a partir del pasado lunes 2 de noviembre de 2026.

“La decisión se tomó para así convenir a sus intereses y atender los señalamientos mediáticos registrados en días pasados”, indicó la dependencia de seguridad estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado adelantó que próximamente dará a conocer quién ocupará la vacante correspondiente y reitera su compromiso con la legalidad y la transparencia.