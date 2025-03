¿Qué es y para qué sirve el ‘oatzempic’, bebida de avena que se volvió tendencia?

En caso de que estés en busca de perder algunos kilos, además de llevar una buena alimentación y realizar rutinas de ejercicio apropiadas para ti, seguramente habrás encontrado algunos remedios caseros que presuntamente te ayudan con este fin, tal como el agua de limón con chía.

No obstante, este tipo de bebidas, entre las cuales también se encuentra la infusión de canela o el té de jamaica con laurel, han sido desplazadas por una combinación nueva y supuestamente muy efectiva, se trata del Oatzempic, la cual está hecha a base de agua de avena.

El agua de avena es una bebida saludable y rica en antioxidantes. (Foto: Especial El Financiero).

Y si su nombre te resulta familiar, es debido a que se trata de un juego de palabras entre el Ozempic, medicamento relacionado con la pérdida de peso (y la visión), y el nombre de la avena en inglés, ya que este es ‘oats’, pero si no sabes nada de esta bebida, aquí te contamos todo.

¿Qué es el ‘oatzempic’, la bebida hecha con avena?

El ‘oatzempic’ no es otra cosa que batido de avena con limón, una preparación bastante común en los puestos de bebidas frescas como el agua de horchata o de jamaica; sin embargo, se cree que esta puede ser tan efectiva como el Ozempic para bajar de peso.

E incluso en redes sociales hay quienes afirman que entre los efectos de beber el agua de avena con limón en el cuerpo, se encuentra que puede ayudar a las personas a bajar hasta 30 kilos en dos meses, para ello recomiendan tomar la mezcla en ayunas.

¿Por qué se adelgaza con Ozempic?

A pesar de ello, debes tener en cuenta que el efecto del medicamento Ozempic en el cuerpo no se puede comparar con el de una bebida natural, ya que esta medicina actúa de diferentes maneras en la pérdida de peso, explica la nutricionista Beatriz Boullosa en entrevista con Martha Debayle.

Esto se debe a que el Ozempic es un medicamento especialmente creado para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas que padecen diabetes tipo 2, explica el sitio web oficial de esta medicina, pero se han descubierto otros efectos.

Pues el Ozempic cuenta con semaglutida como principio activo, el cual no solo mejora la sensibilidad del organismo a la insulina, sino que ayuda a controlar la sensación de saciedad en las personas mediante la estimulación de la hormona GLP-1, explica Marcos Antonio Tambascia, endocrinólogo e investigador, para la revista National Geographic.

El agua de avena con limón es rica en antioxidantes y vitamina C, pero, ¿ayuda a bajar de peso?. (Foto: Especial El Financiero)

Además, el sitio web del medicamento indica que el Ozempic también reduce la velocidad con la que los alimentos salen del estómago, lo que puede contribuir a la pérdida de peso de manera significativa en ciertas personas.

Medical News Today explica que, aunque los defensores de la avena aseguran que este cereal actúa de la misma forma que el Ozempic en el cuerpo, no existen investigaciones científicas que puedan respaldar este hecho.

¿El agua de avena con limón realmente ayuda a adelgazar?

Aunque tomar agua de avena con limón no tiene el mismo efecto que el Ozempic, sí se han estudiado los efectos que tiene cada uno de los ingredientes de la bebida en la pérdida de peso, por lo que a continuación te mostramos qué es lo que se ha investigado.

Healthline explica que la avena es un alimento rico en fibra, lo que la hace un cereal saciante. Esto quiere decir que te hará sentir lleno por más tiempo, lo que puede ayudarte a evitar que comas de manera excesiva, reduciendo la cantidad de calorías que ingieres.

Además, el agua de avena es rica en betaglucano, el cual se convierte en un gel espeso en el cuerpo que ayuda a ralentizar la digestión, lo que también puede reducir tu apetito, de acuerdo con Medical News Today; sin embargo, los resultados sobre el consumo de avena y la pérdida de peso no son concluyentes.

Se recomienda ingerir avena en nuestra dieta para perder peso debido a su efecto de saciedad. (Foto: Shutterstock)

Esto se debe a que el portal especializado en salud explica que algunas investigaciones han encontrado que comer avena tiene poco o ningún efecto en el control del apetito, por lo que lo mejor será llevar una buena alimentación y realizar actividad física para cumplir tus metas.

Pero, ¿el agua de limón ayuda a bajar de peso? Lamentamos decirte que tampoco se han encontrado demasiados beneficios sobre el consumo de esta fruta para perder kilos.

Pues, aunque un estudio publicado en la revista científica Springer descubrió que la pectina, el tipo de fibra presente en el limón, se expande en el estómago y ayuda a sentirse lleno por más tiempo, este componente solo se encuentra en la pulpa y no en el jugo del limón.

“Como el jugo de limón no contiene pectina, las bebidas con jugo de limón no favorecen la saciedad de la misma manera”, explica Healthline, quien agrega que no existen investigaciones científicas sobre si el consumo de agua caliente con limón puede ayudar a perder peso.

El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

A pesar de ello, el agua de avena con limón sin endulzantes puede ser una aliada para consumir menos calorías, ya que el portal Cleveland Clinic explica que es una buena alternativa para reemplazar al jugo de naranja, pues tomarás menos azúcar y obtendrás una buena cantidad de vitamina C.

Sobre el oatzempic como tal, la nutricionista Jessica Ball explica para el portal Eating Well que en realidad beber el agua de limón con avena no generará una sensación de saciedad lo suficientemente fuerte como para promover la pérdida de peso.

“No será una bala mágica para bajar de peso. Claro, tratar de mantenerse hidratado y comer más fibra puede ayudar a perder kilos, pero se trata más de tu estilo de vida en general”, explica, por lo que recomienda hacer pequeños cambios que puedan contribuir de manera real con este objetivo.

¿Cuáles son los beneficios del ‘oatzempic’? El efecto del agua de avena con limón en el cuerpo

Aunque beber el licuado de avena con limón no te hará perder peso únicamente por tomarlo, si decides incluir esta bebida en tu dieta de manera ocasional, podrías obtener una gran cantidad de nutrientes y algunos beneficios en la salud en general.

E incluso puede ser una buena alternativa de bebida para reemplazar al refresco. Aquí te dejamos algunos beneficios del agua de limón con avena que han sido probados de manera científica.

Es una bebida saludable

Los beneficios de la avena provienen de sus nutrientes, ya que esta es rica en manganeso, fósforo, magnesio, cobre, hierro, zinc, vitaminas B1, B3 y B5, además también contiene un poco de calcio, potasio y vitamina B6, de acuerdo con Healthline.

El agua de limón con avena es nutritiva. (Foto: Especial El Financiero)

El limón es una buena fuente de calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo y selenio, aunque se destaca por su alto contenido de vitaminas, ya que es rico en vitamina C, A, E y D, explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

¿El agua de avena con limón tiene beneficios en el corazón?

El betaglucano de la avena no solo te puede ayudar a sentirte lleno por más tiempo, sino que también tiene la capacidad de reducir el colesterol malo y total en la sangre, los cuales en niveles elevados se convierten en factores de riesgo de las enfermedades del corazón, de acuerdo con Healthline.

Medical News Today agrega que una investigación encontró que las mujeres que comían limones y caminaban regularmente tuvieron una presión arterial más baja, pero indica que se necesitan más investigaciones para probar este efecto.

¿El agua de avena con limón es buena para la digestión?

Entre los beneficios de la fibra, componente presente en la avena, se encuentra que esta puede promover los movimientos saludables en el tracto digestivo, ayudando a prevenir enfermedades como el estreñimiento, de acuerdo con Healthline.

El agua de limón podría promover la digestión. (Foto: Especial El Financiero)

Cleveland Clinic agrega que el jugo del limón es muy ácido, lo que puede ayudar a complementar los niveles de ácido estomacal, los cuales se encargan de la descomposición de los alimentos.

¿Cómo preparar agua de avena con limón? Esta es la receta del ‘oatzempic’

Si estás pensando en tomar el ‘oatzempic’, aquí te dejamos una receta para hacer la bebida, ya que es muy sencilla de realizar y solo necesitas tres ingredientes:

1 taza de agua

1/2 taza de avena

El jugo de un limón

Cuando los tengas, deberás colocarlos en la licuadora y moler muy bien. Tras ello, solo deberás servir y disfrutar, si lo deseas, agrega un poco de hielos.

Para evitar sus efectos secundarios, es aconsejable consumir la avena con moderación. (Foto: Wikimedia Commons)

Ten en cuenta que no se recomienda tomar esta bebida en grandes cantidades, ya que comer demasiada avena puede provocar gases e hinchazón; además, es posible que el cereal interactúe con medicamentos para la diabetes, de acuerdo con el portal WebMD.

Además, Medical News Today explica que comer mucho limón causa úlceras en la boca y puede empeorar los síntomas de personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico.