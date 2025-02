¿Cuáles son los beneficios del té de laurel con limón?

¿Cuántas recetas de tés y tisanas existirán? Hay una gran cantidad de combinaciones que se pueden realizar desde aquellas con especias como la infusión de cúrcuma con jengibre hasta las que llevan frutas como la de manzana con canela.

Pero si estás buscando un sabor diferente al ya conocido té de manzanilla con miel o la tisana de pimienta negra, entonces puedes darle una oportunidad a la infusión de laurel con limón.

El té con laurel y limón se suele asociar con múltiples beneficios. (Foto: Especial).

Este té es muy sencillo de preparar y cuenta con una gran cantidad de nutrientes, por lo que es posible llegar a considerarlo como una de las bebidas saludables, además del agua, siempre y cuando se acompañe con una buena alimentación.

¿Para qué sirve la infusión de hoja de laurel con limón?

Si ya probaste el té de laurel con canela y jamaica, entonces ya tienes una idea del sabor que puede llegar a tener esta bebida, pero si no es así, debes tener en cuenta, podría llegar a sorprenderte.

Pero si el sabor no te es atractivo, entonces podrían serlo los beneficios del té de limón con laurel, ya que existen algunas bondades que han sido probadas por la ciencia. Te contamos cuáles son.

¿Qué hace el té de laurel con limón en el cuerpo? Puede reducir el riesgo del cáncer

El jugo de limón es una buena fuente de vitamina C, la cual actúa como un componente antioxidante en el cuerpo, que ayuda a evitar que los radicales libres causen daño celular que se asocia con el desarrollo del cáncer, de acuerdo con Medical News Today.

Además, Healthline agrega que estudios han encontrado que las personas que comen más frutas cítricas tienen un menor riesgo de cáncer de pulmón; sin embargo, explica que se necesitan más investigaciones.

El té de laurel es un remedio casero popular con diversos usos, te contamos cuáles son sus beneficios. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

Una investigación publicada en el repositorio científico Springer Open encontró que el aceite de la hoja de laurel podría ayudar a inhibir una vía involucrada en el crecimiento de células cancerosas.

En este caso también son necesarias más investigaciones, ya que se desconoce si el té de hoja de laurel también puede ayudar a reducir los factores de riesgo del cáncer.

¿Para qué es bueno el té de laurel con limón? Ayuda con los cálculos renales

Además del agua de piña o el jugo de arándanos, se cree que beber el té de laurel con limón puede ayudar a reducir los factores de riesgo del desarrollo de cálculos renales, pero, ¿qué dice la ciencia?

Healthline explica que la ureasa es una enzima que, cuando está desequilibrada, puede ocasionar los cálculos renales. Es aquí donde el laurel cobra una gran relevancia.

Pues el portal especializado en salud explica que un estudio encontró que las hojas de laurel tienen la capacidad de unirse a la ureasa e inhibirla debido a un componente llamado quercetina, lo que posiblemente ayuda a prevenir el desarrollo de la enfermedad; no obstante, se necesita más investigación.

El agua de limón puede ser saludable para tus riñones. (Foto: Andrea Noemi López Trejo / IA)

Sobre el efecto del jugo de limón en los cálculos renales, la Facultad de Medicina de Chile explica que este es rico en un componente llamado citrato, el cual tiene la capacidad de inhibir la cristalización de sales de calcio, que provocan los cálculos renales.

“Tomar tres cuartos de taza de jugo de limón, diluido en agua, dos a tres veces por semana, disminuye el riesgo de piedras en el riñón”, explica la institución.

¿Cuál es el efecto del té de laurel con jugo de limón en la diabetes?

Una investigación publicada en la National Library of Medicine encontró que el jugo del limón tiene la capacidad de reducir el pH de la comida, lo que puede disminuir el impacto glucémico de los alimentos.

Otro estudio hecho en roedores y publicado en la revista científica Annals of Medicine and Surgery encontró que el extracto de hojas de laurel podría ayudar potencialmente a reducir el azúcar en sangre.

El laurel es una hierba aromática usada en las cocinas mexicanas y en remedios caseros. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

A pesar de los resultados prometedores, Healthline explica que se necesita más investigación en personas con diabetes para poder comprobar como las hojas de laurel podrían influir en este padecimiento.

¿Qué enfermedades alivia el té de laurel con limón? Así protege al sistema inmune

El portal WebMD explica que las hojas de laurel son una buena fuente de vitamina A, vitamina B6 y vitamina C, las cuales tienen la capacidad de mantener un sistema inmune fuerte y saludable.

El limón es un alimento rico en vitamina C y antioxidantes, los cuales pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, de acuerdo con Medical News Today, quien agrega que un estudio encontró que los suplementos de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de los resfriados.

Se cree que los limones tienen la capacidad de ayudar a evitar el pico de glucosa tras la comida. (Foto: Archivo) (Nación321/Cuartoscuro)

Mantener un sistema inmunológico sano es importante, ya que este ayuda al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades, de acuerdo con el National Cancer Institute.

¿El té de laurel con limón ayuda a bajar de peso? Esto se sabe de sus propiedades

Aunque el té de laurel con limón no es tan común entre los remedios para bajar de peso como el jugo de papaya o la infusión de canela, hay quienes recomiendan beberlo con el objetivo de perder kilos.

No obstante, debes tener en cuenta que posiblemente se trata de un mito, ya que no existe evidencia científica que pueda respaldar que el té de laurel ayuda a bajar de peso.

El té de laurel es un remedio popular para bajar de peso, sin embargo, no hay evidencia que respalde este beneficio. (Foto: Especial / El Financiero).

Sobre el limón, Healthline explica que se cree que puede ayudar con el control de peso, debido a que es un alimento rico en fibra, lo que hace que las personas se sientan llenas por más tiempo y reduce su consumo de calorías.

No obstante, indica que la fibra solo se encuentra en la pulpa y “no mucha gente come limones enteros”, por lo que el jugo del limón no cuenta con esta propiedad.

¿El té de laurel con limón es malo? Los efectos secundarios

Aunque existen algunos beneficios del té de laurel, debes tener en cuenta que no se recomienda consumirlo en exceso, ya que ambos ingredientes tienen contraindicaciones y efectos secundarios.