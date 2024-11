¿Para qué sirve el té de pimienta negra?

¡La temporada de frío ya está aquí! Y una de las mejores maneras de entrar en calor es tomar una deliciosa bebida caliente como la infusión de jengibre, limón y miel o la ya clásica tisana de manzanilla, pero si estás en busca de nuevos sabores te recomendamos probar el té de pimienta negra.

Pues tal como sucede con las infusiones de especias como la cúrcuma con clavos de olor, este té se suele recomendar para promover una vida saludable, ya que es un potente antioxidante, además la pimienta cuenta con propiedades antiinflamatorias.

¿Qué beneficios te da el tomar té de pimienta negra?

La especia, que proviene del árbol Piper nigrum, cuenta con fibra, calcio, hierro, manganeso, fósforo, potasio, sodio, zinc, manganeso, selenio, folato y vitamina E. K y A, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Todos los nutrientes de la pimienta negra pueden impactar de manera positiva en tu salud, aunque solo ciertos beneficios del té han sido respaldados por la ciencia, te contamos cuáles son.

El té de pimienta es rico en antioxidantes

Uno de los grandes beneficios del té de pimienta negra es que esta infusión es rica en componentes con propiedades antioxidantes, en especial debido a la piperina, de acuerdo con Healthline, quien agrega que estudios realizados en probeta y en roedores encontraron que este elemento puede reducir el daño de los radicales libres.

Esta acción es muy importante para preservar una buena salud, debido a que los radicales libres son un tipo de molécula inestable que se produce durante el metabolismo normal del cuerpo; sin embargo, cuando se acumulan en las células comienzan a provocar daños, de acuerdo con el National Institute of Cancer.

La pimienta negra es un condimento muy utilizado en la comida mexicana y en infusión podría tener beneficios en la salud. (Foto: Especial El Financiero) (Shutterstock)

Un aumento de radicales libres se ha relacionado con la inflamación, el envejecimiento prematuro, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, explica Healthline, por lo que incluir alimentos antioxidantes, como los arándanos, las zanahorias y la pimienta, en la dieta es beneficioso.

¿Qué enfermedades alivia la pimienta? Estas son sus propiedades medicinales

La pimienta se suele utilizar como un remedio casero para aliviar malestares y enfermedades; la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana explica que esta especia se suele utilizar para tratar los cólicos menstruales, para el dolor de estómago y hasta el de muelas, pero, ¿qué dice la ciencia?

Medical News Today indica que una investigación encontró que las propiedades antibacterianas de la pimienta negra, es decir, su capacidad para combatir bacterias, fueron positivas contra el Staphylococcus aureus, la cual provoca infecciones en la piel, en la sangre, los huesos y los pulmones, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

El portal especializado en salud explica que en el estudio, los investigadores llegaron a la conclusión de que la especia podría ser un ingrediente poderoso para futuras terapias contra enfermedades infecciosas y patógenos transmitidos por los alimentos; sin embargo, se requieren más análisis.

A la infusión de pimienta negra se le puede agrega un poco de cúrcuma para obtener más beneficios. (Foto: Especial)

Sobre los presuntos beneficios de la pimienta negra para aliviar el dolor, Healthline explica que una investigación realizada en roedores encontró que la piperina, uno de los componentes de la especia, puede ser un analgésico natural.

A pesar de que se han encontrado algunas pruebas del uso medicinal de la pimienta negra es importante que tengas en cuenta que por ningún motivo debes cambiar tus medicinas por remedios caseros. Ante cualquier enfermedad deberás acudir al médico.

¿Para qué sirve el té de pimienta negra? Ayuda a controlar la glucosa

Si se sufre constantemente de niveles elevados de azúcar en la sangre se pueden experimentar complicaciones de salud como daño en la función del riñón, en los ojos, disminución de la densidad ósea y mayor riesgo a padecer enfermedades cardiacas, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Es por este motivo que controlar los niveles de azúcar en la sangre es muy importante y además de llevar una dieta saludable, realizar ejercicio y evitar las bebidas alcohólicas, puedes intentar probar el té de pimienta, ya que posiblemente ayuda con este fin.

Healthline indica que la pimienta negra puede reducir la glucosa en sangre gracias a la piperina y explica que un estudio realizado en roedores encontró que aquellos que fueron alimentados con un extracto de la especia tuvieron un aumento menor en los niveles de azúcar en sangre después de consumir glucosa.

Algunos estudios han encontrado que la pimienta posiblemente ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. (Foto: Pixabay)

Otra investigación publicada en la revista científica Springer encontró que un suplemento en donde se incluyeron varios ingredientes bioactivos, entre ellos la piperina tuvo un impacto positivo en humanos al mejorar la sensibilidad a la insulina.

A pesar de ello, Medical News Today explica que no está claro si la piperina por sí sola habría producido los mismos resultados, ya que se incluyeron diversos componentes, por lo que es necesaria mucha más investigación sobre los efectos de la pimienta en la glucosa.

¿Cuál es el efecto del té de pimienta en el cerebro?

Esta infusión no solo te ayudará a prevenir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, ya que la infusión de pimienta posiblemente ayuda a la salud del cerebro, de acuerdo con algunos estudios que se han realizado sobre las propiedades de esta especia.

Healthline explica que una investigación realizada en roedores encontró que la piperina fue beneficiosa para los síntomas relacionados con enfermedades cerebrales degenerativas como el Alzheimer, ya que mejoró la memoria de las ratas.

La piperina se ha relacionado con un impacto positivo en la salud del cerebro al mejorar la memoria, pero son necesarias más investigaciones. (Foto: Pixabay)

Medical News Today agrega que un estudio realizado en humanos encontró una relación entre al Alzheimer y los niveles de piperina en el cuerpo; sin embargo, los investigadores no pudieron determinar una razón para la relación y afirmaron que es necesario realizar más investigaciones.

El té de pimienta negra podría ser beneficioso para la digestión

Entre todos los usos que se le da a la especia, se encuentran aquellos que utilizan a la pimienta negra como un remedio casero para aliviar los malestares estomacales y el portal especializado en salud, Healthline explica que se han estudiado los efectos de ésta en la digestión.

Así explica que el consumo de ésta puede “estimular la liberación de enzimas en el páncreas y los intestinos que ayudan a digerir las grasas y los carbohidratos"; además, un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que la pimienta negra puede prevenir la diarrea al evitar los espasmos musculares en el tracto digestivo y ralentizar la digestión de los alimentos.

Se ha estudiado el efecto de la pimienta negra sobre la digestión, pues se cree que podría ser de ayuda para tratar la diarrea. (Foto: Pixabay)

“Debido a sus efectos positivos en el funcionamiento del estómago, la pimienta negra puede ser útil para quienes padecen mala digestión y diarrea. Sin embargo, se necesitan más investigaciones en humanos", explica Healthline.

¿Es seguro tomar té de pimienta?

Medical News Today explica que no hay mucha evidencia científica que sugiera que la pimienta negra cause riesgos importantes para la salud; sin embargo, esto no significa que puedas consumir la especia de manera excesiva.

Debido a que puede provocar malestar estomacal, así como sensaciones de ardor en la boca y la garganta, Healthline agrega que ésta sensación se puede extender hasta la garganta. Ambos portales recomiendan ser cuidadosos si se están tomando antihistamínicos, los cuales se usan para aliviar los síntomas de la alergia.

La pimienta se debe de tomar de manera moderada, ya que de lo contrario se podría experimentar dolor de estómago. (Foto: Pixabay)

Pues puede provocar una absorción peligrosamente alta en ciertos medicamentos, por lo que es recomendable consultar a un médico antes de beber la infusión.

¿Cómo preparar el té de pimienta negra?

La receta para hacer té de pimienta negra es muy sencilla, ya que solo necesitarás:

Cinco bolitas de pimienta

Dos tazas de agua

Cúrcuma (es opcional)

Una vez que tengas todos los ingredientes listos, solo deberás colocarlos en una olla y ponerlos a fuego medio hasta que hierban. Una vez listo, reserva durante unos minutos y sirve.