¿Para qué sirve tomar agua de avena en ayunas?

Empezar el día con licuado de avena tiene beneficios, aunque en los remedios caseros el agua de este ingrediente tiene un poco más de popularidad entre quienes buscan más que solo un desayuno para pasar la mañana.

La avena es un cereal muy versátil, se emplea en atoles, panes, galletas, o bien, simplemente mezclada con leche o agua, para comer o beber, combinada con frutas, especias y más.

Según Medical News Today, incluso hay una bebida de avena a la cual se conoce popularmente como ‘oatzempic’ por sus supuestos beneficios para bajar de peso y no es más que una agua de avena con limón (se muele media taza de avena, una taza de agua y medio limón).

¿Pero en verdad puedes ver efectos positivos al consumir agua de avena en las mañanas?

El agua de avena con limón es rica en antioxidantes y vitamina C, los cuales son elementos vitales para una buena salud. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué efecto tiene tomar agua de avena en ayunas?

Hay variedad de bebidas para empezar el día: desde un café americano, o un clásico jugo de zanahoria con betabel, incluso algunos tienen sus rituales extraños y menos saludables, como consumir una cucharada de aceite de oliva, un poco de aceite de coco en ayunas o el famoso té de hueso de aguacate (cuya seguridad de consumo no se ha comprobado).

El agua de avena resulta una opción segura y confiable para la salud, ya que es un alimento sumamente nutritivo.

Beneficios de tomar agua de avena todas las mañanas

El dietista Daniel Ursúa (citado por El Español) explica que las personas le dan “cierto misticismo” a comer algo en ayunas, pues se tiene la idea de que lo primero que se come se va a aprovechar al máximo y hará la diferencia, lo cual suele ocurrir.

El agua de avena es una buena manera de iniciar el día. (Foto: Especial El Financiero)

“Creo que psicológicamente supone una pequeña excusa para el resto del día: ‘Como ya me he tomado el aceite en ayunas, da igual que desayune un croissant con jamón y queso’”, agrega el especialista.

La nutrióloga Elizabeth Shaw explica en Eating Well que, en general, si no se tiene ninguna condición médica específica, como diabetes, el orden de consumo de los alimentos no afecta la absorción de los nutrientes.

Así que el agua de avena en ayunas no supone un mayor aprovechamiento de sus beneficios, aunque puedes verlo como un hábito saludable: una forma de comenzar el día hidratado, con una dosis de nutrientes y menos calorías que otras bebidas como licuados (la leche suma calorías), jugos o café con leche.

“La avena es una forma nutritiva, barata y versátil de incorporar cereales integrales a su dieta y ayudarle a empezar bien la mañana”, destaca Mayo Clinic, “comer avena con regularidad también puede ser beneficioso para el control del peso. Media taza de copos de avena en una taza de agua tiene 165 calorías, 4 gramos de fibra y 6 gramos de proteínas”.

El consumo de la avena tiene efectos positivos, es un superalimento (Foto: Shutterstock).

¿El agua de avena sirve para adelgazar?

Medical News Today aclara no hay mucha investigación sobre el efecto de bebidas de avena en la pérdida de peso: “A pesar de las afirmaciones de algunos defensores, no es probable que sustituir el desayuno por una bebida de avena promueva una pérdida de peso rápida”.

Aunque faltan más investigaciones, dicho sitio de salud destaca que podría tener algunas propiedades en este aspecto: algunas revisiones han visto que la avena podría colaborar al control de peso y el apetito.

La avena es rica en fibra dietética, en especial en un ingrediente activo llamado betaglucano, dice Medical News Today:

"Cuando el betaglucano se combina con el agua, se vuelve gelatinoso, lo que ayuda a ralentizar la digestión. Esto puede hacer que la persona se sienta saciada y ayudar a reducir su apetito, lo que a su vez puede contribuir a la pérdida gradual de peso".

Esta bebida no ayuda a perder peso mágicamente, pero puede ser parte de una dieta equilibrada y una vida saludable.

La avena es un alimento que puede beneficiar a la salud digestiva. (Foto: Shutterstock)

Ayuda al control de azúcar y bajar el colesterol

Esa misma fibra soluble (betaglucano) tiene otros beneficios, dice Healtline: reducir la azúcar en la sangre y los niveles de colesterol total y LDL (colesterol malo).

Beneficia a la digestión y contra el estreñimiento

El betaglucano aumenta las bacterias buenas en el tracto digestivo, detalla Healthline.

Además, estudios citados por dicho sitio han encontrado que el salvado de avena (capa exterior del grano rica en fibra) colabora contra el estreñimiento, los síntomas gastrointestinales y facilita la digestión en personas que padecen colitis ulcerosa (CU).

Rica en antioxidantes y compuestos saludables

La avena es fuente de carbohidratos, fibra, proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Para evitar sus efectos secundarios, es aconsejable consumir la avena con moderación. (Foto: Wikimedia Commons)

Según Healthline, en especial la avena integral es rica en antioxidantes (polifenoles y avenanthramides), compuestos saludables que ayudan contra el estrés oxidativo que causa enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías y cáncer.

“De hecho, la avena es uno de los alimentos más ricos en nutrientes. Esto significa que a menudo se considera un superalimento”, agrega.

Refuerza el sistema inmune

Medical News Today explica que la avena refuerza al sistema inmune, el cual ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades.

¿Cómo hacer agua de avena saludable?

Ingredientes (2 porciones)

½ taza de avena en hojuelas

2 tazas de agua (500 ml)

½ cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)

4 cubos de hielo

Paso a paso:

Remojo de la avena: Coloca la avena en un tazón con una taza de agua y deja reposar durante 15 minutos. Esto ayuda a que la textura sea más suave y fácil de licuar. Licuar: Licúa la avena con el agua, la canela y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Colar (opcional): Si prefieres una textura más ligera, pasa la mezcla por un colador fino o una malla para eliminar el exceso de fibra. Servir: Vierte en vasos con hielo y endulza al gusto con miel o tu endulzante preferido. Disfrutar: Consume inmediatamente para evitar la formación de mucílago o revuelve antes de beber si la dejas reposar.

Consejos: