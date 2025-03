¿Para qué sirve tomar licuado de avena con amaranto en ayunas?

El licuado de avena con amaranto es una variación de la clásica bebida que acompaña el desayuno de personas que lo consumen para empezar el día y a veces se toma en ayunas.

El licuado de avena es uno de los batidos más consumidos para ‘tener quiera a la lombriz’ antes de salir de casa para las actividades diarias.

Sin embargo, en ocasiones le agregas una manzana u otro cereal como el amaranto que le suma efectos positivos al batido, pero, ¿tiene otros beneficios si lo bebes en ayunas?

El licuado de avena con amaranto se consume en el desayuno por lo regular. (Foto: Freepik)

¿Qué pasa y para qué sirve el licuado de avena con amaranto con leche en ayunas?

Vas a la cocina, no sabes qué preparar y de pronto en tu cabeza se crea la ecuación perfecta: Leche más avena con amaranto en la licuadora.

No se te ocurre preparar otra cosa (o no te da tiempo) y lo tomas en ayunas, solo escuchas ‘glu, glu’ mientras en tu cabeza llega la idea de si tiene beneficios para tu cuerpo.

El licuado de avena con semillas de amaranto tiene beneficios para tu cuerpo, pero no se mejoran ni se ven afectados si lo consumes como primer alimento o bebida del día.

La nutrióloga Elizabeth Shaw concedió una entrevista para la página web Eating well (especializada en temas de salud y comida) donde específico que el orden de los factores no altera el producto, es decir que no importa si consumes los alimentos o bebidas en ayunas porque no causa ningún problema ni tampoco potencia los efectos positivos en tu cuerpo.

Atención, esto solo aplica si eres una persona sana y sin enfermedades crónicas.

“Para la persona promedio sana, sin ninguna condición médica específica, el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes”, declaró la experta al portal citado anteriormente.

El licuado de avena en ayunas no tiene otros efectos que si lo tomas en cualquier hora del día. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuáles son los beneficios del licuado de avena con amaranto?

El licuado de avena con leche y amaranto tiene beneficios para el organismo como reforzar la salud del corazón y mejorar la digestión de los alimentos.

Tiene antioxidantes

Los antioxidantes son moléculas que ayudan al cuerpo con la eliminación de los radicales libres, que son sustancias de desecho que se generan en el organismo y que están relacionados con el proceso de envejecimiento y oxidación celular, según Medical News Today.

Existen estudios que vinculan los radicales libres con enfermedades crónicas, donde destacan los padecimientos cardiacos y el cáncer.

¡Ojo! No está comprobado que los antioxidantes prevengan este tipo de enfermedades, así que no cambies tratamientos médicos por una dieta rica en esta molécula.

Mejora la salud estomacal

La fibra está presente en las semillas de amaranto y en las hojuelas de avena, que contienen cantidades significativas de esta molécula y ayuda con algunos problemas digestivos.

¿Padeces estreñimiento? Seguramente te recomendaron fibra y esto es porque ayuda con la digestión de los alimentos al ayudar con el paso de los alimentos por el aparato digestivo.

Asimismo, mejora la formación de las heces y las ablanda, así favorece a que las evacuaciones no representen un esfuerzo, informó Healthline.

El mismo portal aseguró que existen análisis donde se menciona que la fibra puede combatir la diarrea.

El licuado de avena con amaranto tiene efectos positivos en el cuerpo. (Foto: El Financiero)

Ayuda a la salud del corazón

El consumo de avena está relacionado con la salud del corazón y esto es gracias a los betaglucanos que ayudan disminuir el colesterol de baja densidad en la sangre.

Esto genera una mejor circulación de la sangre por el cuerpo y evita padecimientos cardiacos, principalmente ataques al corazón, arterias tapadas y disminuye el riesgo de una trombosis, de acuerdo con Medical News Today.

¿Y el amaranto? Existen estudios en animales donde se concluyó que el amaranto ayuda a reducir el colesterol de baja densidad en el organismo, sin embargo, se requieren pruebas en seres humanos.

Receta de licuado de avena con amaranto

Aunque parezca que para prepararte un licuado de avena con alguna fruta o algo más solo basta con arrojarlo todo a la licuadora, puede que no sea del todo cierto.

Las porciones varían al depender de cuánto quieras, aquí un ejemplo de receta del batido de avena con amaranto.

Ingredientes

1 litro de leche

150 gramos de hojuelas de avena

60 gramos de amaranto

Miel de agave o abeja al gusto para endulzar

Pasos para preparar el licuado de avena con amaranto