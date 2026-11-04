Muere María Alicia Delgado, actriz de ‘Amorcito corazón’ y ‘Derbez en cuando’, a los 77 años

María Alicia Delgado construyó una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana, con participaciones en telenovelas, series y programas de comedia. (Foto: Cuartoscuro.com).

María Alicia Delgado, actriz de telenovelas como Amorcito corazón y comediante que trabajó con Eugenio Derbez en Derbez en cuando, murió según informó este miércoles la empresa TelevisaUnivision. Tenía 77 años.

De acuerdo con N+, la actriz mexicana murió tras padecer cáncer desde hace algún tiempo.

¿Quién fue María Alicia Delgado, actriz y comediante que trabajó con Derbez?

Nacida en Monterrey, Nuevo León, en 1949, María Alicia Delgado fue actriz, comediante y locutora que debutó en televisión hacia la década de los años 80 con la telenovela El tesoro del saber.

Después llegó Anabel, un programa de comedia que fue emitido de 1988 a 1996 en donde interpretó a varios personajes y compartió créditos con Anabel Ferreira y Eugenio Derbez.

María Alicia Delgado es recordada también por interpretar el personaje de ‘La Abuela’, el cual apareció en en producciones de comedia como Humor es... los comediantes y Cero en conducta, además de haber formado parte de Derbez en cuando.

La actriz además figuró en producciones como Querida Enemiga, Fugitivas, Médicos, Línea de Vida, Monteverde o La Rosa de Guadalupe.

También interpretó como actriz de voz a ‘La Abuelita’ en las películas en Un gallo con muchos huevos, Un rescate de huevitos y Huevitos congelados.

En 2010, Delgado recibió el Califa de Oro, en la categoría de Mejor actuación del año, gracias a su papel como Alicia ‘Lichita’ López en la telenovela Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Una de las últimas producciones donde trabajó fue la serie ¿Tú crees?, donde realizó el papel de Dora durante varias temporadas. Este 2026 apareció en la telenovela Sabor a ti, entre historias y secretos, donde compartió reparto con Eva Cedeño, Mario Morán y Eduardo Santamarina.

En octubre del año pasado, Delgado admitió que no se había retirado del medio del entretenimiento debido a que tenía un hijo con discapacidad auditiva que estaba por graduarse de la universidad, además de que tenía que pagar sus aparatos auditivos.

“Mi hijo ya tiene 28 y, gracias a Dios, está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”, dijo en entrevista para TV Notas.

Según contó en ese entonces, Rafael, nombre de su hijo, nació de cinco meses de gestación y con pocas esperanzas de vida. Estuvo tres meses de terapia intensiva, fue operado del corazón y padeció hipertensión pulmonar, la cual le trataron con diuréticos, los cuales le ocasionaron problemas auditivos.

En ese entonces, la comediante y actriz admitió que no mantenía del todo a su hijo, pues Rafael trabajada en una taquería toda la noche y hasta las 6 de la mañana.

“Estoy muy orgullosa de él y él de sí mismo, porque además ayuda bastante a sus compañeros que no traen aparatos y no hablan. Rafael les sirve de traductor. Está en una escuela tanto para chicos con audición normal como para sordos. Ya viene la graduación y será un descanso en lo económico”, explicó.