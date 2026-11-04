Wall Street ‘celebra’ triunfo demócrata en EU: Mercados abren con ganancias de hasta 2.33%

Los inversionistas miraron con buenos ojos la mayoría alcanzada en el Congreso estadounidense por el partido demócrata, impulsando al alza los principales índices accionarios de Wall Street.

En la bolsa neoyorquina sobresale el rendimiento del Nasdaq al avanzar 2.33 por ciento y colocarse en las 25 mil 963.46 unidades, acompañado por el Dow Jones que escala 2.06 por ciento hasta los 52 mil 853.11 puntos y por el S&P 500 que gana 1.62 por ciento, situándose en los 7 mil 691.85 enteros.

“El control de ambas cámaras del Congreso abre la puerta a mayores restricciones regulatorias y fiscales, aunque Trump conserva su poder de veto. El resultado favorece a las empresas de energías renovables, mientras que presiona a las vinculadas con la inteligencia artificial, la defensa y Elon Musk”, indicaron analistas de GBM.

En Europa predomina una tendencia alcista; el IBEX 35 de España lidera los rendimientos al repuntar 3.10 por ciento hacia las 19 mil 390.40 unidades, secundado por el FTSE MIB de Italia que sube 2.46 por ciento a los 51 mil 171.65 enteros, el DAX de Alemania que gana 2.23 por ciento hasta los 26 mil 442.52 puntos, el CAC 40 de Francia que avanza 2.14 por ciento a las 8 mil 192.27 unidades, el Euro Stoxx 50 que incrementa 2.12 por ciento a los 6 mil 274.93 enteros y el FTSE 100 de Londres que suma 1.80 por ciento, posicionándose en las 10 mil 829.87 unidades.

En el mercado local, la Bolsa Mexicana de Valores exhibe un impulso positivo. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores gana 1.87 por ciento hasta las 71 mil 496.38 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores escala 1.72 por ciento para instalarse en las mil 446.30 unidades.

En el ámbito energético, los precios internacionales del crudo operan con caídas: el West Texas Intermediate (WTI) pierde 2.84 por ciento y cotiza en 93.36 dólares por barril, a la par del barril de Brent que retrocede 2.69 por ciento al ubicarse en los 100.81 dólares.