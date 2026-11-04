Entre colibríes y recuerdos, Grupo Camino Real celebra el Día de Muertos

El Hotel Camino Real Polanco se convirtió en escenario de “HUITZILIN: Un camino que nos une”, una experiencia de Día de Muertos que reunió un happening con proyecciones y elementos teatrales, una pasarela de catrinas y otras expresiones artísticas y culturales que honraron una de nuestras tradiciones más queridas y emblemáticas.

El espectáculo “HUITZILIN: Un camino que nos une” contó una historia inspirada en la creencia mexica de que los colibríes son en realidad personas que partieron al más allá y regresan para hacerles saber a sus seres queridos que se encuentran bien. Al término de la representación escénica se realizó una pasarela de la mano de la diseñadora mexicana Diana Morlán, quien presentó su colección “Un pedacito del universo”, con catrinas y catrines caracterizados que portaron con orgullo piezas de alta costura elaboradas por artesanos de nuestro país.

Posterior a la pasarela, Camino Real Polanco ofreció un cóctel en BlueBar con invitados especiales, artistas y personalidades de sociedad, quienes disfrutaron de canapés creados para la ocasión y de una propuesta de alta mixología de Loco Tequila que, con creaciones como “Pancito de calaca” y “Los nuestros”, dio muestra de innovación y frescura, sin perder la esencia mexicana que caracteriza a la marca.

“Nuestras tradiciones y la enorme riqueza cultural de México nos inspiran a poner el corazón en esta celebración y a apoyar a artesanos y artistas emergentes”, comentó Rosalinda González, directora de Camino Real Polanco.

Como parte de la inmersión en esta celebración, se presentó una curaduría especial de Mexicráneos, compuesta por 12 obras monumentales intervenidas por destacados artistas nacionales, que reflejan la riqueza y diversidad del arte mexicano contemporáneo, así como una ofrenda monumental de 16 m², inspirada en la mitología mexica, donde los caminos de flores y nueve colibríes representan el recorrido entre el Mictlán y el mundo de los vivos.

“No regresé para que me vieras. Regresé para que sepas que estoy bien”.