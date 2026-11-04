Owono lamenta muerte de Jesús de Miguel: ‘Estos son los días más difíciles de mi vida’

Jesús Owono, portero del FC Andorra, envió un mensaje de apoyo a la familia de Jesús de Miguel tras el fallecimiento del delantero del Tenerife. (FotoS: AP / @fcandorra)

Jesús Owono, portero del FC Andorra, expresó por primera vez su sentir por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras tener un incidente durante un partido: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”.

A través de un comunicado publicado por FC Andorra, el guardameta envío su pésame a la familia de Jesús de Miguel: “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”.

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