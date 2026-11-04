Nueva megamarcha de trabajadores del IMSS para el 9 de noviembre en CDMX: Hora y calles afectadas

Nueva marcha de trabajadores del IMSS para el 9 de noviembre en CDMX.

¡Toma nota! Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva megamarcha nacional para el próximo lunes 9 de noviembre, en rechazo al incremento salarial global de 8 por ciento acordado entre las autoridades del organismo y la dirigencia sindical.

La movilización también tiene como una de sus principales exigencias la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

¿Qué calles cerrarán por la megamarcha del IMSS el 9 de noviembre?

En la Ciudad de México, la protesta de los trabajadores del IMSS está programada para iniciar a las 15:00 horas, con una concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y finalizar hacia el Zócalo capitalino.

Debido al recorrido de los manifestantes, se prevén afectaciones viales en las siguientes avenidas y vialidades del centro de la Ciudad de México:

Avenida Cuauhtémoc.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar retrasos, principalmente en las zonas cercanas al Centro Médico Nacional Siglo XXI y el primer cuadro de la capital.

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS?

Las movilizaciones en el IMSS responden a una serie de inconformidades laborales y sindicales. Entre las principales exigencias se encuentra la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, a quien los manifestantes acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos internos.

Los trabajadores también demandan respeto a sus derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, abasto completo y oportuno de medicamentos, insumos y equipo médico, así como garantías para acceder a una jubilación digna.

A estas exigencias se suma el reclamo para que terminen las presuntas prácticas de intimidación, represalias y acoso sindical.

Otro de los motivos de inconformidad es el incremento salarial anunciado el pasado 21 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo.

La propuesta contempla un aumento global de 8 por ciento, distribuido en un incremento de 4 por ciento al salario tabular y otro 4 por ciento como ayuda para el pago de renta de casa-habitación.

Sin embargo, los trabajadores rechazaron el acuerdo y mantienen su exigencia de recibir un aumento directo de 10 por ciento al salario, por lo que convocaron a una nueva jornada de protestas para el próximo 9 de noviembre.

La megamarcha en la Ciudad de México forma parte de estas acciones de presión para que las autoridades del IMSS y la representación sindical atiendan sus demandas.