IMSS: atender el conflicto no basta

Las protestas de los trabajadores del IMSS han llevado a la discusión pública a algo más que solo una demanda salarial. También pusieron sobre la mesa la falta de personal, medicamentos y equipos necesarios para atender a los pacientes. Frente a esos reclamos, Zoé Robledo presentó el 27 de octubre, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, un plan de doce acciones para cumplir en 120 días.

Las medidas anunciadas pueden mejorar remuneraciones, dar estabilidad laboral y recuperar servicios, estrategia que no hay que demeritar. Sin embargo, su alcance principal es atender la urgencia operativa y laboral que el conflicto volvió a exhibir. El paquete no constituye, por sí mismo, una reforma estructural integral del IMSS.

La primera diferencia entre respuesta emergente y cambio estructural aparece en el dinero. El Seguro de Enfermedades y Maternidad registró un déficit contable de 151,127 millones de pesos en 2025. Para 2026, el propio IMSS proyecta un déficit de 175,585 millones. Ese desequilibrio exige explicar cómo se financiará de manera sostenida la atención médica más allá de los 120 días. El programa presentado debe evaluarse también por su contribución a resolver esa brecha.

El paquete anuncia 11,745 millones de pesos para su cumplimiento. Los importes exhibidos para el ajuste salarial adicional, las basificaciones y la contratación de especialistas suman cerca de 78 % del total.

La exposición del Director del IMSS no permite conciliar periodos ni saber el costo adicional anual de esos compromisos. El programa cruza de 2026 a 2027; la nómina continuará después de los cuatro meses. La continuidad necesita respaldo presupuestario.

Zoé Robledo sí ofreció una explicación: mejores contrataciones y cambios en servicios subrogados. Estimó unos 400 millones de pesos de ahorro en anestesia al comprar equipos frente al costo de un servicio integral. Para evaluar esa cifra hay que comparar periodos, volumen y calidad equivalentes, incluyendo personal, consumibles, mantenimiento y transición. El ahorro anunciado necesita convertirse en recursos disponibles cuando venzan las obligaciones.

Robledo afirmó que los equipos serán adicionales a los anunciados antes y describió adquisiciones en curso. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 ya contemplaba programas de aceleradores lineales, tomógrafos y monitores de signos vitales. Vincular los equipos con esos registros y contratos permitirá identificar qué se agrega, qué se amplía y qué entrega se anticipa. Que sean adicionales a otro anuncio no demuestra que haya presupuesto adicional.

Esa precisión importa para evaluar los 120 días. Recibir y entregar mediáticamente un equipo previamente contratado tiene exigencias distintas de iniciar una compra que requiere fabricación, importación y adecuaciones. Además, debe identificarse la clave de cartera de inversión correspondiente. Ante la urgencia, ¿qué procedimiento jurídico se utilizará para la compra? El calendario debe llegar hasta la instalación, las pruebas y la operación en cada hospital, con personal, insumos y mantenimiento financiados.

Las 2,500 plazas de especialistas a decir del director del IMSS, se orientan a puestos de difícil cobertura, especialmente Medicina Interna, Urgencias y Radiología. Una convocatoria puede acelerar contrataciones. Cubrir esas plazas exige condiciones que permitan atraer y retener especialistas en los hospitales y turnos necesarios. Además, contrastar altas y bajas por renuncia o jubilación permitirá conocer el aumento efectivo de personal por número de derechohabientes.

También hay que distinguir las 10,939 basificaciones de otras tantas incorporaciones. El IMSS explicó que son trabajadores que cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales. Darles estabilidad puede fortalecer los equipos de salud. Su efecto debe medirse en continuidad y cobertura, además del beneficio laboral. El costo nuevo debe separarse de las remuneraciones que ya se pagaban.

En medicamentos hay una modificación concreta: ampliar la vigencia de las recetas para evitar nuevas consultas provocadas por su vencimiento. Si se instrumenta como se anunció, puede reducir trámites y liberar capacidad médica. El sitio de internet “Receta Completa” prevé informar cuándo y dónde recoger lo pendiente. Su eficacia debe medirse en recetas surtidas completas y en el tiempo necesario para resolver cada faltante.

Una receta vigente necesita medicamento disponible. El IMSS ha reconocido incumplimientos de proveedores. Modernizar almacenes y distribuir mejor puede corregir faltantes internos; cuando el proveedor no entrega, se necesita reposición. Sancionar al proveedor y atender al paciente requieren respuestas distintas.

Los doce puntos pueden aliviar el conflicto. Sin embargo, eso no convierte automáticamente al paquete en una reforma integral. Esta exige articular financiamiento recurrente, planeación del personal y organización de los servicios frente a las necesidades de atención. La transformación en el IMSS se reconocerá cuando resolver las carencias deje de depender de una intervención coyuntural apoyada en una cobertura mediática.