¿La IA empodera y complementa a la persona?

Un tema en boga en distintos sectores y que se aborda desde distintas perspectivas es la Inteligencia Artificial, muchas personas expresan su preocupación, temores, inquietudes reservas, otros – creo que los más – vemos con buenos ojos su incorporación, otros todavía más piensan que podrá reemplazar a los seres humanos en los próximos años. En lo particular, considero, no debe ni puede desplazar al hombre a pesar que algunas facciones se empeñan en hacerlo.

Para mí la IA la entiendo como esa parte de la informática que “facilita” a las máquinas tratar de imitar funciones cognifivas, por ejemplo: creatividad, aprendizaje o racionamiento; pero ello no significa que sea capaz de generar el mismo conocimiento que el ser humano.

Son muchos los detractores porque temen el mal uso de la IA en prejuicio además del ser humano, del planeta; un argumento se sustenta en la huella de carbono generada por la cantidad de electricidad requerida para funcionar. Basta considerar todos los datos necesarios para identificar patrones, “tomar decisiones” y generar cierto contenido.

Algunos otros estarán temerosos por la posible pérdida de empleos en distintos sectores, industrias, pero aún así, la IA no debería venir a erradicar el hombre. La IA no es la panacea ni mucho menos la solución de todos los males en el mundo, debe ser considerada como una empoderadora a la actividad del hombre y complementar la mano de la persona, no como un sustituto.

Vale la pena recordar por qué el Papa León XIV tomó ese nombre: para dar continuidad a León XIII, a quien le tocó ser un faro de luz frente a los extremos de la Revolución Industrial. Hoy vivimos la Revolución de la IA y resulta pertinente destacar algunos elementos de su primera Encíclica, Magnifica humanitas (Magnífica humanidad), donde aborda cuestiones relevantes.

De lo que puedo alcanzar a interpretar: la ciencia y la fe no son contrarias, son complementarias, pero si no comprendemos que la tecnología debe estar al servicio del ser humano y no viceversa, podrá darse una “tecnoligarquía” la cual reemplazaría el lugar primordial de la persona y su dignidad, por lo que es importante marcar límites éticos a nuestro empleo de la IA con principios y valores claros que nos orienten.

Me sumo al llamado del Papa para recordar que la IA debe buscar fines buenos, que encaminen a los caminos de la paz, tan necesaria en nuestros días, evitar la guerra a toda costa y no olvidar que el uso de la tecnología siempre conlleva implicaciones morales que pueden llevar a asimetrías del poder.

El uso de la IA debería buscar lo que llamó Paulo VI la civilización del amor, así como lo he reiterado, empoderar a la humanidad y siempre velar porque sea un complemento de la persona.

Conforme me he adendrado en ese mundo digital compruebo la necesidad del talento y creatividad del hombre, horas de programación, alimentación de información, generación de patrones, análisis, algoritmos, etc. La Inteligencia Artifical no puede generar conocimiento sin la intervención del ser humano.

Ahí es donde la IA es crucial para mejorar actividades, dotarle de herramientas a los colaboradores para evitar reprocesos, lograr un adecuado equilibro entre vida y trabajo sin perder la centralidad de la persona. En un tono de humor, la Inteligencia Artifical no garantiza eliminar la estupidez natural, conocida por algunos como creatividad.

En lo personal, me emociona mucho ser parte de un proyecto de gran impacto dentro de mi organización, es un proceso que prácticamente involucrará del talento de todo el equipo. Lo que más he admirado es la dedicación y pasión del liderazgo que se ha creado en este proyecto, sé que será punta de lanza para incrementar nuestra calidad en el servicio y los entregables a favor de los clientes.

Bienvenida la IA en beneficio del ser humano, ahí es cuando podemos afirmar que sí empodera y complementa a la persona.

Director de Asuntos Públicos de Grupo Financiero Bx+, conferencista nacional e internacional.