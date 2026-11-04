‘Era mi amor platónico’: ¿Bobby Pulido le dedicó ‘Desvelado’ a Selena Quintanilla?

Bobby Pulido, quien ganó la contienda para representar al distrito 15 de Texas, afirmó que existen muchos mitos alrededor de ‘Desvelado’. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro/ Wiki Commons)

¿Bobby Pulido iba ‘desvelado y sin amor’ a causa de Selena Quintanilla? A lo largo de los años, la canción del político, inspirada en un amor platónico, ha sido vinculada con la ‘Reina del Tex-Mex’.

La teoría apunta a una supuesta dedicatoria a Selena tras su muerte, debido a frases como “nunca la conocí, sueño en su querer”, “escucho cada día la radio” y “por el cielo busco mi estrella”.

Esta versión se popularizó en redes sociales, pero es falsa. Para empezar, Bobby Pulido no escribió ‘Desvelado’ y sí conoció a Selena Quintanilla, con quien mantuvo una amistad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la canción?

¿Quién escribió ‘Desvelado’ de Bobby Pulido?

Bobby Pulido recordó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que la canción no fue escrita por él, sino que la letra estuvo a cargo de Jorge Amena, quien relató la historia de un amor imposible.

La canción fue lanzada en septiembre de 1995 como parte del álbum Desvelado, el cual marcó el debut de Bobby Pulido en la música y lo catapultó a la fama.

Dado que el tema salió meses después del asesinato de Selena Quintanilla, se especuló que el cantante se lo había dedicado. Esta teoría cobró fuerza décadas después en redes sociales: “Yo he escuchado un millón de rumores y de cosas que son falsas”, comentó Bobby en una entrevista con el canal de YouTube de Ingrid Lazper.

Bobby Pulido es un cantante conocido por temas como 'Desvelado'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasó entre Bobby Pulido y Selena Quintanilla?

En la conversación con Gustavo Adolfo Infante, el político compartió que es cierto que sentía atracción por la intérprete de ‘Como la flor’, a quien conoció cuando ambos aún eran niños, ya que Selena y Los Dinos solían abrir los conciertos de Roberto Pulido, su padre.

“Me gustaba, ¿a quién no? Aparte de hermosa físicamente, era hermosa de buena persona, y eso para mí impacta más”, afirmó Pulido con Ingrid Lazper, a quien también le contó que siempre se saludaban o se sonreían, pero jamás tuvieron otro acercamiento.

“Mi papá me decía: ‘Ya dime, ¿qué traes con ella? Siempre me pregunta por ti’. Yo le decía: ‘Nada, somos amigos’. Siempre fue de lejos, nada de te voy a llamar”, compartió Bobby Pulido.

“La verdad me encantaba, era mi amor platónico, nunca se dio nada”, añadió con Gustavo Adolfo Infante. Aunque jamás salieron o tuvieron una cita, Bobby siguió de cerca su trayectoria, la vio triunfar y siempre guardó el cariño y la admiración por ella.

Para el cantante fue muy impactante enterarse de lo que sucedió el 31 de marzo de 1995, cuando Yolanda Saldívar disparó contra Selena Quintanilla, quien falleció en el hospital poco después: “Estaba en shock cuando escuché las noticias”, comentó.

Bobby Pulido asegura que 'Desvelado' no fue escrita para Selena Quintanilla. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿’Desvelado’ está dedicada a Selena Quintanilla? La historia real detrás de la canción

Bobby Pulido explicó que para ese momento ya había firmado un contrato con una disquera para el lanzamiento de Desvelado, su primer álbum, que además contiene la popular canción homónima.

Sin embargo, fue hasta después cuando conectó la historia del tema con Selena: “Escuché la canción de ‘Desvelado’ que dice: ‘Por estas calles esperando esa voz de ángel’. Claro que estaba bastante impregnado de lo que había pasado”.

A pesar de ello, afirmó que no le dedicó la canción a Selena, puesto que ni siquiera la escribió. Todo fue una coincidencia: “Yo no compuse el tema. Le echaron mucha crema a los tacos”, afirmó.

Tras desmentir esta historia en diferentes ocasiones, Bobby Pulido comentó en una entrevista con La Mejor que la canción está dedicada únicamente a sus fans: “Yo se la dedico a toda la gente”.