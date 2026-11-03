Muere Carlos Albert, exseleccionado nacional y comentarista deportivo, a los 83 años

La noticia de la muerte de Carlos Albert (izquierda) fue dada a conocer este 3 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Albert Llorente, exseleccionado nacional y comentarista mexicano, murió a los 83 años, lamentó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Por medio de un comunicado, el órgano rector del futbol en el país envió sus “más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

¿Quién fue Carlos Albert, exjugador y comentarista deportivo?

Nacido en la Ciudad de México en 1943, Carlos Albert se desempeñó como defensor central en los Rayos del Necaxa desde su debut hasta su retiro en 1971, año en que el equipo se transformó en el Atlético Español.

En ese entonces, decidió demandar al equipo y promover la fundación de un sindicato de futbolistas; sin embargo, decidió continuar vinculado al deporte mediante el periodismo deportivo, con la consigna de pelear contra los abusos de los directivos del deporte.

“Yo no soy un periodista por conveniencia; lo soy por convicción. Soy un hombre que se jugó su carrera a los 25 años para no declinar en sus principios”, dijo en 2014 a El Diario de Nueva York.

Durante su carrera como futbolista, representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, además de haber sido medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967. De acuerdo con Transfermarkt, jugó al menos tres partidos con la Selección mayor.

Carlos Albert se incorporó formalmente a los medios de comunicación en 1978 para la entonces empresa estatal Imevisión, donde se formó como uno de los pupilos de José Ramón Fernández. Además, tuvo paso por Multivisión, Canal 40, Fórmula y ESPN.

Gremio de periodismo deportivo se despide de Carlos Albert

Antes de la FMF, la muerte de Carlos Albert fue lamentada por integrantes del gremio del periodismo deportivo.

“Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD”, escribió David Faitelson.

El periodista Francisco Javier González también envió sus condolencias y lo recordó como un “colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha”.