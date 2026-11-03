‘Hice que ganara Calderón’: Fox revela que operó para mantener al PAN en el poder en las elecciones 2006

El expresidente Vicente Fox presumió que fue responsable de que Felipe Calderón ganara las polémicas elecciones presidenciales de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador.

“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo, que la sucesión en el país debía de quedar en las mismas manos de mi partido político (el PAN)”, confesó Vicente Fox en entrevista con el medio The Objective.

El exmandatario incluso sugirió que no entregaría el poder, salvo a un presidente electo del PAN, y si López Obrador, entonces abanderado del PRD, ganaba las elecciones, no le hubiera entregado la banda presidencial.

“No hubiera ido por el coraje que me hubiera dado siendo demócrata, pero además teniendo una mentalidad de empresario. El empresario que tiene que operar un negocio y hacerlo exitoso, debe tener en su mente en manos de quien va a dejar esa empresa. Eso es una pregunta y una decisión muy fundamental de un verdadero empresario”, declaró.

Con ello, recordó una conversación consigo mismo en la que se dijo que solo le iba a dejar el poder a alguien del PAN.

“Así que empieza a trabajar, tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país”, dijo Fox Quesada.

El expresidente no dejó claro si con ello influyó en decisiones para que ganara el PAN las elecciones de 2006, acusadas por López Obrador como un fraude electoral debido a la diferencia de apenas 1.04 por ciento.

Sheinbaum reacciona a comentarios de Vicente Fox: ‘Fue articulador del fraude electoral’

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum lo acusó a Fox de ser el articulador del fraude electoral, al haber sido responsable de que Felipe Calderón ganara las elecciones.

La mandataria calificó los hechos como una “violación a la voluntad popular”, y con ello también cuestionó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral por solo permitir que se recontaran el 8 por ciento de las casillas.

“Ese IFE y ese Tribunal sabían que López Obrador había obtenido el triunfo, por eso no quisieron abrir las urnas”, declaró Sheinbaum.

Con ello, llamó a defender la soberanía ante los poderes externos y que el poder resida en el pueblo.

Vicente Fox justifica ayudar a Calderón en las elecciones y ataca a Claudia Sheinbaum

Tras los comentarios de Claudia Sheinbaum, Vicente Fox no hizo autocrítica, e incluso llamó a no tocar ese tema, ya que la mandataria está “atacando el pasado y no enfrentando la realidad del presente”.

“Lo que cuenta, lo que vale, es el hoy, hoy, hoy. El ahora. El pasado no puede ser la respuesta permanentemente a los problemas que tiene actualmente nuestra nación”, criticó Fox, quien llamó a asumir su responsabilidad a Sheinbaum.