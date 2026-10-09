Sheinbaum vuelve contra Calderón: Lo acusa de abrir las puertas de México a agencias de EU

La presidenta Sheinbaum acusó que Calderón 'abrió la puerta' a agencias de EU en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió otra vez contra Felipe Calderón y lo acusó de ‘abrir las puertas’ a agencias de Estados Unidos para definir la política económica desde el extranjero y participar libremente en el territorio.

“No es retórica la presencia de la soberanía, es fácil de nuestra historia y tenemos que defenderla así. No es un instrumento para no hablar de otras cosas, son principios que deben estar siempre”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 9 de octubre.

Sheinbaum resaltó la importancia de defender la soberanía de México y conocer la historia con tal de evitar amagos de potencias extranjeras.

“Yo he dicho ‘pueblo que no tiene memoria, no tiene brújula’. Porque la historia está ahí. México ha tenido muchos amagos de potencias extranjeras, particularmente en el siglo XIX, pero también en el siglo XX”, agregó.

Sheinbaum plantea temas de seguridad con Ron Johnson

La presidenta Sheinbaum afirmó que abordó con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, los avances en seguridad fronteriza y combate al fentanilo durante una reunión con empresarios a la que asistió como invitado el diplomático.

La mandataria aclaró que, si bien el formato de la cita del jueves fue colectiva y enfocada en el clima de negocios, acordó un próximo encuentro de trabajo con el embajador Johnson.

“Fue una reunión en donde participó él (Johnson) con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, indicó la mandataria, quien precisó que se reunirán “pronto con el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador para ver temas particulares”.

Al ser cuestionada sobre el encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sheinbaum explicó que la cita se centró principalmente en la atracción de inversiones, la Ley de Ingresos y el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum destaca operativos en la frontera con EU

No obstante, puntualizó que aprovechó el foro para recalcar la cooperación bilateral en seguridad y la disminución de los flujos migratorios y del tráfico de drogas.

Entre los indicadores presentados, la presidenta resaltó que la llegada de migrantes al norte del país ha caído un 98 por ciento y sostuvo que “la incautación de fentanilo en Estados Unidos ha disminuido 75 por ciento porque hay operativos de este lado”, destacando además la implementación de “operaciones espejo” en la franja fronteriza.

“Eso es lo que comenté en la reunión y también muchos otros temas que hemos avanzado en el tema comercial”, sostuvo Sheinbaum tras repasar los datos expuestos ante los empresarios y el diplomático estadounidense.

La mandataria reiteró su postura sobre la relación con EU al afirmar que dicha colaboración se da bajo los principios de “integridad territorial, respeto a la soberanía, confianza mutua y coordinación sin subordinación”.

*Con información de EFE