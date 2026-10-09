Nueva riña en penal El Castillo deja 2 reos muertos; Sheinbaum acababa de prometer más seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se reforzará la seguridad en los penales en Sinaloa.

¿Qué pasa en el penal El Castillo en Mazatlán? La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó una nueva riña que dejó a dos reos muertos este viernes 9 de octubre.

“El Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo que controló la situación para brindar seguridad a las demás personas, personal operativo y administrativo de dicho centro”, dijo la dependencia en un comunicado.

La Secretaría de Seguridad agregó que trabajadores sociales de la cárcel se pondrán en contacto con los familiares de los reos muertos.

“Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad”, apuntó.

El anuncio de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa se dio pocos minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó un operativo para reforzar la vigilancia en los penales del estado.

“Está apoyando el Gabinete de Seguridad y espero que la gobernadora (Graciela Domínguez), está trabajando con ellos para reforzar el sistema penitenciario. Espero que la gobernadora pueda dar más información”, declaró en la ‘mañanera’ de este viernes 9 de octubre.