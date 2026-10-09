Sheinbaum ‘meterá en cintura’ a penales de Sinaloa tras nueva riña: ‘Reforzarán vigilancia’

La presidenta Sheinbaum llamó a reforzar la seguridad tras la riña en un penal de Mazatlán.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reforzará la seguridad en el sistema penitenciario tras la balacera en un penal de Mazatlán que dejó 10 muertos, entre ellos un menor de edad.

“Estamos en contacto con la gobernadora (Graciela Domínguez) y se reforzará la seguridad”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes.

Sheinbaum reiteró que el Gabinete de Seguridad colabora con autoridades de Sinaloa para aclarar las causas de la balacera en el Centro Penitenciario El Castillo, de Mazatlán.

La mandataria informó que continúan las investigaciones para saber por qué ocurrió el enfrentamiento y fortalecer la seguridad del reclusorio.

¿Qué sabemos de la riña en un penal de Mazatlán?

La riña en el reclusorio de Mazatlán dejó 10 muertos y 16 heridos, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La pelea ocurrió el jueves, que también coincidió con el día de visitas en el centro penitenciario. Entre los fallecidos están Amado ‘N’, de 40 años, y Víctor Manuel ‘N’, de 45 años, además de un menor de edad, de 11 años, identificado como Edgar Arturo.

Los familiares ingresaron a las 10:00 horas y fue minutos después cuando inició la riña entre dos grupos. Hubo disparos de arma de fuego, por lo que los celadores intervinieron y solicitaron la presencia de la Guardia Nacional.

Un helicóptero del Ejército sobrevoló el reclusorio para apoyar a los celadores y hasta las 13:00 horas ingresaron ocho ambulancias para trasladar a internos a hospitales diferentes. La mayoría de los internos están en proceso penal por delitos como homicidios y tráfico de sustancias.

Balacera en penal de Mazatlán era para asesinar a presunto integrante de Los Chapitos

El objetivo de la balacera en penal El Castillo era abatir a Eduardo Jonathan Martínez, ‘El Owen’, integrante de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, y miembro del clan de Los Hermanos Martínez, grupo señalado como generador de violencia en los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia, en el sur de Sinaloa.

En la misma estructura familiar y operativa, otro de los hermanos, identificado como Gabriel Nicolás Martínez, alias ‘El Gabito’ o ‘El 80′, quien era operador armado de esta misma facción en Mazatlán, por lo que fue detenido por las fuerzas de seguridad en junio.

La célula criminal de los hermanos Martínez Larios está conformada por:

Óscar Luciano Martínez Larios, alias ‘El Casco’ o ‘El 81′ (único prófugo).

Gabriel Nicolás Martínez Larios , alias ‘El Gabito’ o ‘El 80′ (capturado).

, alias ‘El Gabito’ o ‘El 80′ (capturado). José Luis Martínez Larios, alias ‘El Monstruo’ o ‘El 51′ (fallecido). Era el capo que más destacaba del grupo hasta que un comando lo asesinó el 14 de diciembre de 2015 en Mazatlán.

Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias ‘El Owen’ (asesinado en el penal).

*Con información de Carlos Velázquez/ corresponsal