Psicólogo de Aleks Syntek revela las causas del brote psicótico del cantante: ‘No necesitaba internarse’

Aleks Syntek acudió a un psicólogo por una recomendación que hicieron a su familia. (Foto: Cuartoscuro/Imagen modificada con IA)

Aleks Syntek recibió atención psicológica luego del episodio que protagonizó durante un concierto por el Grito de Independencia en la Ciudad de México. De acuerdo con el especialista que lo atendió, el cantante presentó un brote psicótico por el cual necesitó tratamiento.

En entrevistas para los programas Siéntese quien pueda y De Primera Mano, el psicólogo explicó cómo intervino en el caso, por qué consideró que no era necesario internarlo y qué medidas tomó junto con su familia y representante para que pudiera descansar.

Aleks Syntek pospuso su gira en Europa a consecuencia del problema de salud mental que tuvo. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo el psicólogo de Aleks Syntek sobre el problema de salud mental del cantante?

El especialista contó para Siéntese quien pueda que la familia de Aleks Syntek se puso en contacto con él después de que le recomendaran internarlo.

La familia contemplaba la posibilidad de llevarlo a una clínica si no mejoraba, pero el psicólogo decidió acudir a su domicilio para evaluar la situación y proponer otra alternativa de atención.

“Me busca su hija y me dijeron que le recomendaron ser internado, pues ya le había pasado un problema similar, aunque esa vez se internó en un centro de meditación durante un mes y si no funcionaba, intentarían llevarlo a una clínica”.

Después de hablar con el cantante, el especialista consideró que podía recibir tratamiento y no internarlo:

“Acudí al domicilio, le dije que no era necesario el internamiento si obedecía, necesitaba llevarle el tratamiento y diez días después ya estaba dando conciertos”.

Sobre las causas del episodio psicótico de Aleks Syntek, el psicólogo descartó que estuviera relacionado con el consumo de sustancias y atribuyó lo ocurrido a los niveles de estrés.

“No fue drogas ni alcohol, lleva 25 años sin una sola gota de alcohol y mucho menos consumir estupefacientes, lo que le pasó es que fue por estrés y eso derivó en el brote psicótico de Aleks Syntek y desencadenó un ataque de ira”.

¿Qué tratamiento recibió Aleks Syntek y por qué pospuso su gira?

En otra entrevista, concedida a De Primera Mano, el psicólogo explicó que era indispensable que Aleks Syntek aceptara tomar sus medicamentos y modificara su agenda.

El representante del cantante tuvo un papel importante en ese proceso: “Es la terapia de la comprensión, esto no hubiera funcionado si no obedece. El mánager me ayudó a que Aleks Syntek pospusiera su gira en Europa y que tomara sus medicamentos”.

El psicólogo detalló que el tour contemplaba numerosos traslados y presentaciones en distintas ciudades, lo que impedía que el intérprete se recuperara.

“No solo son los vuelos, tenía muchos shows de un lado a otro y regresar. Era no dormir y ya no podíamos someterlo a más estrés. El caso era que si no salía de ese brote psicótico, sí teníamos que internarlo, no iba a existir otra opción, pero primero teníamos que agotar todas las posibles soluciones”.

Aleks Syntek sufrió un brote psicótico causado por el estrés. (Foto: Cuartoscuro/imagen editada con IA)

¿Qué pasó con Aleks Syntek durante su concierto por el Grito de Independencia?

El episodio que generó polémica del comportamiento del cantante ocurrió durante un concierto gratuito de Aleks Syntek por los festejos de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2026.

Llegó con su gira Total Syntek Tour, pero durante las pausas entre canciones comenzó a hacer comentarios. En uno de esos momentos, el intérprete de ‘Duele el amor’ se molestó porque algunos asistentes le pidieron canciones que no son de su repertorio, entre ellas temas de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Al explicar que una de las canciones solicitadas pertenecía a ‘El Buki’, lanzó una advertencia a los asistentes: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

También cuestionó que el público no conociera suficientemente su música y pidió que subieran al escenario quienes sí fueran seguidores de su trabajo. Durante el monólogo, criticó la popularidad del reguetón y expresó su inconformidad por la falta de apoyo a otros estilos musicales, como el bolero, el huapango y el mariachi.