Transporte más ágil: Salomón Issa Tafich resalta a La Laguna en el Corredor Norte

En lugares clave como Nuevo Laredo, los reportes aduanales muestran que cruzan cerca de 16 mil tractocamiones cada día hábil. Las demoras en el puente aumentan los costos logísticos de las plantas de manufactura. En este contexto, la Comarca Lagunera se vuelve una aduana interior clave para el Corredor Económico del Norte.

Coahuila es una de las zonas exportadoras más activas del país. Cada año envía más de 51 mil millones de dólares en productos manufacturados e industriales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pero el problema logístico que trae la relocalización de fábricas requiere opciones para reducir los congestionamientos viales antes de la frontera. El municipio de Torreón funciona como un punto de control que puede reunir inventarios, certificar inspecciones y enviar la carga en horarios definidos hacia los cruces de Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila.

Salomón Issa Tafich, empresario lagunense con mucha experiencia en logística y transporte, dice que hoy la rentabilidad operativa en la región depende de anticipar los trámites durante el trayecto.

“La relocalización industrial demostró que la gestión logística no puede concentrarse exclusivamente en las garitas internacionales; debe comenzar en centros neurálgicos interiores como La Laguna, donde existe la capacidad instalada para consolidar, revisar y liberar fletes con horas de anticipación, blindando el flujo hacia las armadoras en destino”, señaló Salomón Issa Tafich.

La viabilidad del esquema depende de las inversiones binacionales en infraestructura aduanera. Proyectos como la ampliación del cruce ferroviario y carretero Eagle Pass, Piedras Negras, que suman cerca de 150 millones de dólares en inversiones conjuntas de consorcios ferroviarios y autoridades fronterizas, permiten un acceso con menos obstáculos al mercado de Texas y evitan la congestión constante en las autopistas de Nuevo León y Tamaulipas.

Este cambio pide que la infraestructura privada de la región cumpla con los estándares de entrega que la industria automotriz y metalmecánica instalada en Coahuila exige.

El valor real de invertir en infraestructura está en que ayuda a fijar el desarrollo en el estado. Cuando un centro de transferencia funciona bien en Torreón, se crean condiciones para que nuevos proveedores decidan quedarse de forma permanente en Coahuila, comentó Salomón Issa Tafich sobre la integración productiva regional.

Según estimaciones de organismos de transporte de carga, usar esquemas de despacho y consolidación interior puede reducir mucho los tiempos muertos en garita. Esto permite aprovechar mejor las flotas y asegurar ventanas de entrega precisas para los centros de distribución en Texas.

El modelo funciona si se integran plataformas intermodales que junten el transporte por carretera con los trenes que enlazan la región lagunera con el centro y el Pacífico de México.

“Consolidar a Torreón como un centro aduanero y de transferencia interior hace que el país sea más competitivo bajo el T-MEC. En Grupo SIMSA sabemos que dar estabilidad a las rutas terrestres y apoyar a los transportistas es necesario para que Coahuila siga siendo un motor industrial importante”, dijo Salomón Issa Tafich.

Con el Corredor Económico del Norte ya firme como una ruta segura hacia el mercado estadounidense, La Laguna se orienta hacia la logística para cumplir con las demandas operativas del comercio exterior en los próximos años.