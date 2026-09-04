World Trade Bridge ampliará horarios: busca aumentar capacidad de cruce y ampliaran horarios para desfogar la operación de 17 mil tractocamiones diariamente

El Puente del Comercio Mundial —World Trade Bridge (WTB)— en Laredo, Texas, ampliará a partir del 5 de septiembre de 2026 sus horarios para el despacho de mercancías de importación y exportación, como parte de un programa piloto de tres meses que busca incrementar la capacidad operativa y competitividad del principal cruce de carga de la región Laredo–Nuevo Laredo.

La medida responde a iniciativas impulsadas por autoridades aduaneras mexicanas, así como por organizaciones empresariales y gremios regionales, entre ellos COMCE Noreste. El objetivo es reducir los cuellos de botella transfronterizos y atender volúmenes de carga que durante 2026 continúan ejerciendo una creciente presión sobre la infraestructura existente.

Sin embargo, la ampliación de horarios representa también un desafío para agentes aduanales, transportistas y empresas que deberán adaptar personal, turnos y procesos administrativos para aprovechar las nuevas ventanas de operación.

Una de las principales preocupaciones del sector aduanero de Nuevo Laredo está relacionada precisamente con la capacidad operativa que demandará el nuevo esquema.

Mario Palos Garza, agente aduanal y presidente de Grupo Palos Garza, considera que las agencias tendrán que incrementar sus costos laborales y operativos para atender los horarios adicionales.

“Esta extensión incluye horarios nocturnos, de horas un poquito tarde, 12 o 1 de la mañana. Los agentes aduanales nos veremos en la necesidad de incrementar nuestro costo porque tendremos que tener una segunda plantilla de ejecutivos que den seguimiento, que elaboren pedimentos o documentación para que esto pueda llevarse a cabo”, explicó.

Palos Garza señaló que una situación similar se presenta para las empresas transportistas, debido a que los operadores de tractocamión están sujetos a límites de horas de servicio y descanso. Esto obligará a algunas compañías a reorganizar turnos y disponibilidad de conductores, generando costos adicionales durante el proceso de adaptación.

Más horas, más capacidad y una necesaria curva de aprendizaje

La capacidad de agentes aduanales, transportistas, importadores y exportadores para adaptarse a los nuevos horarios será determinante para que la extensión se traduzca efectivamente en mayor capacidad de cruce.

Para Manuel Canales Bermea, agente aduanal y líder político de Nuevo Laredo, la ampliación representa un paso necesario para que México responda a las exigencias de los mercados internacionales.

“México, como tal, se tiene que ir preparando a las exigencias del mercado global, como de Europa, como de Asia. Estos horarios, por supuesto, todos nos tenemos que ir adaptando y son sumamente importantes. Hay que adaptar y seguir capacitando a agentes aduanales, como a transportistas, a toda la cadena logística; hay que seguir adaptando el recurso humano”, señaló.

La prueba piloto tendrá una duración inicial de tres meses, de acuerdo con lo establecido entre la Aduana de Nuevo Laredo y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Un corredor sometido a creciente presión

Actualmente, por el World Trade Bridge transitan en ambos sentidos alrededor de 17 mil tractocamiones diariamente, volumen que ha obligado a autoridades y empresarios de ambos lados de la frontera a buscar alternativas para incrementar la optimización efectiva de la infraestructura.

Durante años, uno de los principales problemas ha sido la concentración de operaciones en determinadas horas del día, la ampliación de horarios busca precisamente distribuir una parte de ese volumen durante un periodo operativo mayor. El reto será conseguir que toda la cadena —aduanas, agencias aduanales, transportistas, almacenes, importadores y exportadores— tenga capacidad para operar durante esas horas adicionales.

Lo anterior podría representar inversiones considerables para las empresas y para las propias autoridades participantes. Sin embargo, los representantes del sector consideran que el beneficio de podría superar los costos iniciales al generar mayor capacidad, previsibilidad y competitividad para las operaciones transfronterizas.

“A mediano o largo plazo esto tiene que seguir generando una confianza en los manejos logísticos, hablo de toda la cadena logística. Todos los que estamos involucrados en esta cadena logística. Va a haber un beneficio más allá del costo que pudiera representar el estar operando a dos o tres turnos como una fábrica. Tenemos que ir viendo en qué áreas nos vamos a tener que ir ajustando y cuáles son las mejores áreas de oportunidad que van a salir después de esto”, dijo Canales Bermea.

Para Palos Garza, uno de los aspectos más relevantes del programa es que permitirá aumentar la capacidad efectiva de operación utilizando la infraestructura actualmente disponible.

“Este volumen de operación definitivamente sí trae un impacto positivo, si hablamos del incremento de operación, porque no hay más infraestructura. Tenemos el mismo puente, tenemos los mismos puentes, tenemos las mismas casetas. México, una de las ventajas competitivas que tiene con Estados Unidos son los tiempos, la eficiencia y entregar rápido en tiempo. Entonces poder diversificar la carga, este incremento que se va a tener es de término positivo”, afirmó.

A partir de la entrada en vigor del nuevo horario del WTB, también conocido como Puente III, se realizarán reuniones de evaluación y coordinación cada 15 días, con la participación de los diferentes actores involucrados. El objetivo será medir resultados, detectar problemas y proponer ajustes que permitan incrementar la eficiencia y el volumen de las operaciones de comercio exterior a través de este cruce fronterizo.

El director de Comunicaciones y Marketing de la Ciudad y Puerto de Laredo – Port-Laredo- Felipe G Rommero III, reconoce los esfuerzos de la Dirección de Puentes de la ciudad y considera que es un paso de apoyo a los usuarios y un formato mas de optimización de infraestructura.

“La capacidad no solo depende de construir más infraestructura, sino también de aprovechar mejor la existente. Ampliar los horarios de operación del World Trade Bridge brinda a la cadena de suministro binacional una herramienta adicional para distribuir de manera más eficiente aproximadamente 17 mil cruces comerciales diarios. Cuando Laredo y Nuevo Laredo mejoran la velocidad, la previsibilidad y la capacidad de este corredor, el beneficio va mucho más allá de la frontera: fortalece el comercio de Norteamérica”, expresó Felipe Romero.

Cabe señalar que la CBP también anunció un programa de 90 días de horario extendido para remolques vacíos en el Puente Colombia-Solidaridad que iniciará a partir del 14 de septiembre de 2026.

Los nuevos horarios para el WTB serán:

Lunes a viernes: importación de 08:00 a 24:00 horas y exportación de 07:00 a 23:00 horas, sábados: importación de 08:00 a 19:00 horas y exportación de 08:00 a 18:00 horas y domingos: importación de 08:00 a 16:00 horas y exportación de 08:00 a 15:00 horas.

Mas información: fgromero@ci.laredo.tx.us con información de Adilene López y Javier Amieva

Para información adicional: contactar Assistant Port Director Javier Vasquez at (956) 417-7801.