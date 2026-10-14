Los tres desafíos del autotransporte de carga

desde el deterioro de la infraestructura carretera y la inseguridad hasta las restricciones a la movilidad.

El autotransporte de carga en México enfrenta a un panorama cada vez más complejo: carreteras deterioradas que encarecen sus operaciones, inseguridad que amenaza el patrimonio de las empresas y a sus operadores, restricciones a la circulación que obstaculizan el traslado de mercancías. A esto se suma la necesidad de garantizar paradores seguros para el descanso de los conductores, ante la reducción de la jornada laboral que entrará en vigor el próximo año.

Durante la Convención Nacional 2026 organizada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos, presidente del organismo reiteró que concentrará su agenda de trabajo con las autoridades en tres frentes principales: acelerar la inversión en infraestructura carretera, fortalecer la seguridad mediante tecnología y eliminar las barreras regulatorias que encarecen y dificultan la circulación de mercancías. La estrategia también contempla garantizar espacios seguros para los operadores ante la reducción de la jornada laboral, un desafío que obliga a revisar las condiciones de descanso y los tiempos de espera en carretera.

Infraestructura: más inversión y carreteras seguras

El rezago carretero representa mayores costos de operación, tiempos de traslado y riesgos para los transportistas. Ramos señaló que apenas 9 por ciento de las carreteras libres está en condiciones óptimas, frente a 32 por ciento de las autopistas de cuota.

Por ello, el organismo busca que se garanticen los recursos destinados a la conservación y ampliación de la red carretera, así como evitar que se reduzca el presupuesto requerido para frenar su deterioro. El objetivo es que, hacia 2030, más de la mitad de las carreteras se encuentre en condiciones óptimas de circulación.

Entre los proyectos prioritarios está la ampliación a cuatro carriles del tramo Los Chorros, en la carretera 57, uno de los principales corredores para el comercio con Estados Unidos y zona con elevada incidencia de accidentes, con ello se mejoraría la seguridad y agilizaría el tránsito de carga, sin atravesar zonas urbanas.

Tecnología para la prevenir delitos y accidentes

La inversión en tecnología, capacitación de operadores y centros de monitoreo forma parte de la estrategia para reducir los riesgos en carretera. Por ello Augusto Ramos afirmó que estas acciones, junto con la coordinación con los tres órdenes de gobierno, han contribuido a mejorar los resultados en seguridad. Sin embargo, el robo al transporte continúa representando un costo para la industria.

De acuerdo con cifras de la cámara, el índice de delitos ha bajado 75 por ciento del 100 por ciento, cuando empezó el Programa de Cero Robos. Durante los primeros siete meses de 2026 se contabilizaron cerca de 5,000 robos.

Por lo que la cámara impulsa entre el gremio transportista la implementación de herramientas de prevención, protocolos de respuesta ante accidentes y medidas de ciberseguridad para proteger la operación y la información de las empresas.

Durante la Convención Nacional 2026 de CANACAR, el sector llamó a acelerar la inversión en carreteras, fortalecer la seguridad y garantizar paradores seguros para operadores.

Movilidad sin barreras y condiciones para los operadores

La CANACAR busca armonizar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial entre estados y municipios, debido a que las restricciones y permisos locales para el tránsito de vehículos pesados generan obstáculos operativos y sobrecostes que terminan trasladándose a las mercancías.

“Actualmente solo 23 estados están armonizados con la Ley; siete siguen aplicando restricciones y permisos y nueve no contemplan ningún lineamiento o aspecto relacionado con este proyecto de movilidad. Por ello, nuestra propuesta es presentar un plan al ejecutivo federal para alinear de manera homogénea esta ley con esos estados y municipios, para garantizar que las mercancías transiten y lleguen oportunamente a todos los destinos”, indicó Augusto Ramos, presidente de CANACAR.

A esta agenda se suma la reducción de la jornada laboral, que entrará en vigor el próximo año, por lo que el dirigente de CANACAR advirtió que será necesario garantizar espacios o paradores seguros para los operadores. Además de que se tendrá que distinguir los periodos efectivos de conducción de los tiempos de espera ajenos al operador, como las filas en casetas y restaurantes o las demoras para cargar y descargar mercancías.