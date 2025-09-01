Infraestructura en Eagle Pass–Piedras Negras se expande ante el auge

La frontera Eagle Pass–Piedras Negras atraviesa una etapa clave de crecimiento, con proyectos de infraestructura que buscan responder al incremento del comercio internacional y fortalecer la competitividad de la región.

El proyecto más importante es la expansión del Puente Internacional Número 2 o “Puente II”, que duplicará su capacidad de seis a doce carriles. Con esta obra se pretende agilizar el cruce de transporte de carga y pasajeros, reducir tiempos de espera y atender la creciente demanda del comercio exterior. El permiso presidencial para este proyecto fue otorgado el 20 de junio de 2025.

“Estamos viendo cómo la infraestructura de la región se transforma para responder al crecimiento del comercio global”, destacó Beyer Junfin, CEO y propietario de Empire Industrial Park, un complejo estratégicamente ubicado a tan solo dos millas del Puente II.

“La ampliación del Puente II no solo será un alivio inmediato para la movilidad, sino que abrirá la puerta a nuevas inversiones y operaciones logísticas en Eagle Pass”.

Del lado mexicano, la Aduana de Piedras Negras ya se encuentra lista para acompañar la expansión. En ella se realizó una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos, con la cual se concluyó la construcción de la infraestructura necesaria.

Actualmente solo restan detalles técnicos menores, lo que permite asegurar que la aduana mexicana está preparada para iniciar operaciones en cuanto se dé comienzo a la ampliación del Puente II.

A la par, el ámbito ferroviario también se prepara para absorber mayor flujo comercial. Union Pacific, cuyo puente se encuentra justo a un lado del Puente Internacional II, planea duplicar su carril principal desde Clark’s Park Yard hasta la frontera.

Este proyecto, que podría iniciar hacia 2028, busca agilizar operaciones y disminuir los tiempos de espera mediante la reubicación del cambio de tripulación directamente en el patio ferroviario.

En paralelo, avanzan otras obras complementarias como la ampliación de la Ruta Fiscal en Piedras Negras y la modernización de vialidades en Eagle Pass, además del proyecto del Departamento de Transporte de Texas para ampliar a cuatro carriles la Carretera 57, que conecta directamente con la I-35 hacia San Antonio y Dallas.

El Mayor de Eagle Pass, Aaron Valdez, confirmó que la ciudad está lista para dar inicio a esta nueva etapa de desarrollo,

“Todo está listo para comenzar la expansión del Puente II. Estamos enfocando todos nuestros recursos y el crecimiento de Eagle Pass en esta área estratégica de la ciudad, porque sabemos que aquí se encuentra el motor que impulsará nuestro futuro económico”, señaló Valdez.

Con la expansión del Puente II, la modernización de la aduana mexicana, la duplicación ferroviaria de Union Pacific y las obras carreteras complementarias, Eagle Pass y Piedras Negras se consolidan como uno de los puntos más dinámicos y estratégicos del comercio entre México y EU.