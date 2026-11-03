Stellantis México rompe récord de ventas en octubre y reorganiza su estructura directiva

Stellantis México alcanzó en octubre su mejor resultado de ventas para ese mes desde que opera en el país, con la comercialización de 8,413 vehículos, un crecimiento de 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. El resultado representó el decimotercer mes consecutivo de crecimiento para la compañía, que ahora apuesta por una reorganización interna para fortalecer su operación y acelerar la ejecución de su estrategia de negocio.

Su marca con mayor participación en el resultado mensual fue RAM, al colocar 4,688 unidades, con lo que también acumuló 13 meses consecutivos de crecimiento. Su desempeño confirma la relevancia de los vehículos comerciales y las pick-ups dentro de la estrategia de Stellantis en el mercado mexicano.

“Octubre representa un récrod, al registrar el mejor resultado para este mes en nuestra historia y alcanzar 13 meses consecutivos de crecimiento”, señaló Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis México.

El directivo atribuyó los resultados al dinamismo de marcas clave y al desempeño de modelos estratégicos, además de destacar la capacidad de la compañía para mantener el crecimiento y ganar la preferencia de los consumidores.

Sin embargo, el desempeño comercial llega acompañado de una transformación organizacional que busca acercar la toma de decisiones al mercado mexicano y dar mayor autonomía a la operación nacional.

Por ello, la automotriz anunció una nueva estructura directiva alineada con FaSTLAne 2030, el plan estratégico global de cinco años impulsado por Antonio Filosa, CEO mundial de la compañía. La reorganización contempla cambios en las áreas de manufactura, recursos humanos, relaciones gubernamentales y comercialización, así como una nueva agrupación de sus marcas italianas.

El objetivo es fortalecer la ejecución de las estrategias de manufactura local y comercial, mejorar la eficiencia operativa y responder con mayor rapidez a las necesidades de clientes, distribuidores y socios de negocio.

Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, explicó que los cambios forman parte de una evolución de la compañía para enfrentar los desafíos de la industria automotriz y cumplir sus objetivos globales.

“Estos cambios organizacionales forman parte de una evolución natural que nos permitirá ejecutar con mayor velocidad nuestras prioridades de negocio y contribuir de manera más sólida a los objetivos globales establecidos en FaSTLAne 2030”, afirmó.

La nueva estructura otorga mayor autonomía regional y responsabilidad sobre la operación mexicana, bajo una visión que prioriza el crecimiento rentable, la excelencia operativa y el desarrollo del talento local.

Entre los nombramientos destaca Víctor Medina como vicepresidente de Manufactura de Plantas de Ensamble y José Pagano como vicepresidente de Manufactura de Plantas de Motores.

En el área de recursos humanos, Ana Laura Dorantes asumirá la vicepresidencia de Recursos Humanos, Socios de Negocio y Centros de Excelencia, mientras que Noemí Andrade estará al frente de la vicepresidencia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Manufactura.

Joaquín Alava ocupará la Dirección de Relaciones Gubernamentales; Mariana Lavigne estará a cargo de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, además de asumir la Dirección de Leapmotor México.

Por su parte, David Martínez será responsable de las marcas Jeep y Dodge.

La compañía también creó un clúster para sus marcas italianas. Mariana López asumirá la responsabilidad de FIAT y Alfa Romeo México, bajo la supervisión de Jesús Rodríguez, vicepresidente comercial de Stellantis México y responsable de las marcas italianas.

Todos los nombramientos entraron en vigor de inmediato y los responsables reportarán directamente a Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, con excepción de la estructura de las marcas italianas, cuya responsable reportará a Jesús Rodríguez.

La reorganización busca integrar las áreas clave del negocio, fortalecer la coordinación entre manufactura y comercialización y aprovechar las oportunidades de crecimiento en el mercado mexicano.

Para la compañía, el desafío será convertir el avance de sus ventas en una expansión sostenida, respaldada por una operación más ágil y una mayor capacidad de respuesta ante los cambios del mercado automotriz.