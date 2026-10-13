Diputados aprueban Ley del ISR en comisiones: Monreal advierte que la votarán en San Lázaro esta semana

Morena y aliados impulsaron la reforma a la Ley del ISR en comisiones de la Cámara de Diputados.

La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se votará en San Lázaro, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara el dictamen con 26 votos a favor y nueve en contra.

La iniciativa contempla un límite a las deducciones de las personas morales, además de las amortizaciones de pérdidas fiscales.

Diputados del PT, que se unieron a Morena para votar a favor de la iniciativa, explicaron que los cambios que propone la reforma a la Ley del ISR facilitan la incorporación fiscal de nuevos contribuyentes y fortalecen el combate a la evasión fiscal.

¿Cómo funcionará la reforma a la Ley del ISR?

Algunos de los puntos clave de la reforma a la Ley del ISR son:

Controles sobre deducciones fiscales de grandes empresas, lo que indica que las personas morales con ingresos superiores a los 50 millones de pesos solo puedan deducir 96.97 por ciento si sus deducciones son iguales o mayores a sus ingresos, y si son menores, del 99 por ciento.

Con tres cambios a la iniciativa del Ejecutivo, a la actual Ley del ISR se le agregó, en el segundo transitorio, que no se pueden aplicar dos estímulos fiscales a una misma empresa; en el artículo 147 se ordena a las empresas que los pagos al extranjero sólo se podrán deducir en el ejercicio en el que se pague la contraprestación, y en el artículo 36 se limitan las deducciones también a personas físicas

Otro punto clave es la baja de la utilidad ajustada del límite para deducir intereses del 30 al 20 por ciento.

Además, se busca una contribución más justa y cerrar espacio a las empresas factureras, lo que a su vez significa mayor recaudación de parte del Gobierno.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, explicó que la revisión de la ley es importante, y buscan que se discuta ampliamente, ya que la Ley del ISR contribuye a la base de la economía del país.

“Los ingresos dan egresos a la Federación, y sin egresos no podemos hacer una repartición justa”, insistió.

Con ello, el funcionario declaró que la reforma a la Ley del ISR, la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación se discutirán y votarán esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados.