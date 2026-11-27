Durante una visita en noviembre a Tapotzingo, comunidad del municipio de Nacajuca, Tabasco, conocí el taller de Geronina Rodríguez Jerónimo, artesana dedicada al trabajo con fibras naturales. Mientras conversábamos sobre su oficio, ella y su madre me ofrecieron uliche, un caldo de pollo espesado con masa de maíz, servido en un cajete de barro tan oscuro que despertó mi curiosidad. Me explicaron que el recipiente se coloca durante años en un yagual, una estructura de madera situada sobre el fogón de leña, donde el humo impregna paulatinamente su superficie hasta conferirle la tonalidad que solo una larga convivencia con el fuego puede producir.

El uliche forma parte de la cena del 2 de noviembre, cuando las familias reciben y recuerdan a sus difuntos, aunque su consumo se prolonga durante el resto del mes. Entre las comunidades yokot’an, su elaboración presenta particularidades que responden a las costumbres de cada localidad. Mientras probaba aquel caldo, pensé en la cantidad de conocimientos que confluían en un solo alimento: desde el cultivo y la transformación del maíz hasta el dominio de la alfarería, el manejo del fuego y la familiaridad con un calendario ritual que determina qué se cocina, cuándo y para quién.

Una receta puede registrar cantidades y tiempos con absoluta precisión y, aun así, dejar fuera aquello que permite reconocer la consistencia de una masa, el punto de una fermentación o las razones por las que un alimento pertenece a una celebración y no a otra. Existe en la cocina una forma de conocimiento tácito que se adquiere mediante la observación, la convivencia y la experiencia, y cuya complejidad difícilmente puede reproducirse en las páginas de un recetario.

En San Antonio Acahualco, Estado de México, un estudio publicado en 2025 sobre el atole agrio documentó cómo las transformaciones de la vida doméstica han incidido en el consumo de esta bebida entre las familias otomíes. Algunas mujeres recordaban haberla elaborado con mayor frecuencia cuando sus hijos todavía vivían en casa, un testimonio que permite comprender hasta qué punto el repertorio culinario de una familia depende de su propia composición, de sus dinámicas de convivencia y de las necesidades de quienes la integran. Cuando estas circunstancias se modifican, ciertos alimentos pierden el lugar que durante generaciones ocuparon en la vida cotidiana.

La fermentación del maíz forma parte también del repertorio culinario mazahua, como lo demuestra el sendechjo, una bebida elaborada con granos germinados. En San Nicolás Guadalupe, una investigación documentó su elaboración a partir del testimonio de una mujer que había aprendido de sus abuelos. Germinar, moler y fermentar supone interpretar cambios en la materia que no siempre se ajustan a un reloj ni se resuelven con una medida escrita; exige una sensibilidad hacia las temperaturas, los aromas y las consistencias que revela la sofisticación de conocimientos construidos mediante siglos de experimentación.

Una expresión distinta de esta memoria culinaria se encuentra en Chicontepec, Veracruz, donde una investigación sobre la panadería tradicional identificó cinco familias depositarias de conocimientos especializados, cuya continuidad enfrenta dificultades relacionadas con el envejecimiento de algunas panaderas, la migración y la falta de relevo generacional. Durante el Xantolo se elaboran panes con figuras de muñecos, palomas y canastas, pero en las ofrendas aparecen, además, aquellos que eran del gusto de los familiares fallecidos. Resulta particularmente significativo que, aun después de la muerte, las preferencias gastronómicas de una persona permanezcan en la memoria de quienes la conocieron. Al igual que el uliche de Tapotzingo, estos panes pertenecen a un calendario afectivo en el que cocinar constituye una forma de recordar.

La cocina mexicana es resultado de siglos de intercambios, desplazamientos y reinterpretaciones de ingredientes y técnicas, y buena parte de su riqueza reside precisamente en esa capacidad de transformación. Conviene, sin embargo, distinguir entre la evolución natural de una tradición y su abandono como consecuencia de circunstancias que imposibilitan su continuidad, ya sea por la desaparición de un cultivo, la escasa remuneración de un oficio o la necesidad de emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

Incluso la sustitución de un utensilio o la desaparición de un fogón pueden modificar nuestra relación con los alimentos, pues los instrumentos de cocina condicionan las temperaturas, los aromas, las texturas y los procedimientos, pero también la manera en que aprendemos a interpretar el comportamiento de los ingredientes. La cultura material de una sociedad constituye, en este sentido, una forma de preservar y transmitir su inteligencia colectiva.

Documentar las recetas tradicionales es indispensable, pero garantizar su continuidad exige crear condiciones para que quienes poseen estos conocimientos puedan enseñarlos sin comprometer su sustento y para que otros encuentren motivos para incorporarlos a su vida. La transmisión tampoco tiene que limitarse al ámbito familiar: un aprendiz, un vecino o alguien que descubre en estos oficios una posibilidad de desarrollo económico puede contribuir a darles continuidad.

Antes de despedirme de Geronina y de su madre, volví a mirar aquel cajete cuyo color era resultado de años de exposición al humo, y pensé en cuántas generaciones, cuántos fogones encendidos y cuántas cenas de noviembre habían sido necesarias para que el uliche llegara hasta aquella mesa. Quizá una de las paradojas más delicadas de nuestro patrimonio culinario sea que conocimientos que han tardado siglos en construirse pueden desaparecer en una sola generación, cuando ya no hay quien vuelva a poner la olla sobre el fuego.