La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 27 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del viernes 27 de noviembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría estar acompañada de funcionarias de Cultura y Turismo. Además, presentará alguna acción como parte de los 16 días de activismo tras el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Claudia Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 26 de noviembre?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria federal se refirió al amago del PAN de no participar en las elecciones del 2027 en caso de que el INE avale los criterios de evaluación de los comicios que permiten la llamada sobrerrepresentación.

La mandataria reflexionó al respecto e insinuó que el partido político tiene una baja representación entre la población; por ello deciden no participar.

La mandataria criticó la decisión de la DEA de habilitar un chat de WhatsApp para recibir denuncias del narcotráfico y funcionarios corruptos.

Calificó el hecho como un acto de injerencia, aunque habitualmente las agencias de EU ofrecen canales de comunicación para brindar información que lleve a la detención de objetivos prioritarios.