Ricardo Monreal revela qué hará después de retirarse de la política: ‘Morena decidirá si sirvo o no’

Ricardo Monreal no se inscribió para reelegirse como diputado en las elecciones 2027.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló qué hará en caso de dejar atrás la política y si no es requerido para ningún cargo en el partido guinda.

“Que Morena decida si sirvo o si no sirvo; si no sirvo, no voy a hacer nada indebido, no voy a formar un partido, no voy a formar una asociación, ni un grupo de presión. Simplemente te vas a la academia; yo estoy al frente de un grupo desde hace muchos años”, dijo Monreal en entrevista con Azucena Uresti.

El diputado de Morena aseguró que puso a disposición del partido su posición política debido a que es un momento complejo rumbo a las elecciones 2027.

“Me encanta mi trabajo en la labor docente y, si Morena considera que no le soy útil, terminará ese ciclo de la vida política”, aseguró.

¿Qué sabemos del ‘retiro’ de Ricardo Monreal?

Monreal no se inscribió para reelegirse como diputado en las elecciones 2027, por lo que queda en duda si hará una ‘pausa política’ en los próximos meses.

“Es un momento muy importante de Morena, en el que tenemos que entregar todo lo que sea indispensable para mantener la unidad”, declaró Monreal en conferencia de prensa.

El diputado agregó que no se trata de aspiraciones personales, sino de un momento en el que se sume al movimiento en donde sea necesario.

Ricardo Monreal insistió en que esperará a que el partido termine su análisis, y por ahora no sabe si continuará en la política.

¿Qué clases da Ricardo Monreal en la UNAM?

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados también es maestro de Derecho Constitucional en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Siempre he tenido alumnos y alumnas brillantes. A muchos he convencido de trabajar en el Poder Legislativo. Unos salieron de jueces, de mis alumnos, y hasta gobernadores he hecho”, aseguró Monreal durante la transmisión en vivo de una de sus clases.

Monreal es uno de los ‘maestros favoritos’ debido a que su labor académica es reconocida por los mismos estudiantes, quienes incluso lo calificaron con 10 en la Evaluación del Desempeño Docente, 2026. Una evaluación anónima que se realiza en la institución.

“Buen profesor. Aunque sus adjuntos te dicen que las tareas no son tan pesadas o que no debes exigirte tanto, en realidad sí lo son. Sabe explicar bien y está dispuesto a atender a los alumnos”, comentó uno de los estudiantes en un foro en línea.