De ‘10’: Ricardo Monreal logra calificación máxima en su desempeño docente en posgrado de la UNAM

Ricardo Monreal imparte clases en la división de posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha sido calificado con 10 en todos los rubros valorados en relación a su desempeño como docente en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las y los estudiantes del Posgrado en Derecho calificaron a Monreal Ávila con un desempeño docente de 10 en todos los ámbitos de la evaluación docente 2026.

Ricardo Monreal actualmente es diputado federal y es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Además de su desempeño en el servicio público, ha trabajado como docente e investigador de la UNAM.

Actualmente, Monreal imparte la materia de Derecho Constitucional.

Dicho posgrado, de manera periódica, evalúa el desempeño de las y los profesores mediante la opinión de las y los estudiantes con el interés de mejorar los procesos educativos dentro de la universidad nacional.

La evaluación del desempeño docente se realiza de manera anónima. Así, los estudiantes que toman el curso consideraron que el diputado Ricardo Monreal merece una calificación alta por su labor.

Algunos de los rubros que contiene esta evaluación docente son: si el profesor domina la materia que imparte, no falta a clases, estimula el trabajo de la investigación, vincula la teoría con la práctica, orienta al alumnado, es tolerante, actúa éticamente, cumple con horarios, es constante en su trabajo académico, mantiene la atención del grupo en el tema.

Ricardo Monreal, además de impartir esta materia de Posgrado, es diputado por Morena actualmente. Durante su carrera ha sido gobernador de Zacatecas (1998 a 2004) y senador.

Monreal es doctor en Derecho. En la Facultad de Derecho de la UNAM también ha impartido clases de Derecho Constitucional y de Derecho Legislativo.