Jensen Huang y su política de humillación a empleados de Nvidia: las amenazas que reveló NYT. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La humillación a los trabajadores de Nvidia se convirtió en una motivación bajo la justificación de Jensen Huang de que el dinero ya no era suficiente después de que sus empleados se volvieran ricos.

En medio de los escándalos de infidelidad del cofundador de Nvidia a su esposa, Lori Mills, trabajadores contaron, bajo anonimato, al New York Times (NYT) sobre las brutales reprimendas verbales que recibieron.

Sin embargo, esta cultura de humillación surgió antes de que Nvidia se convirtiera en la empresa más valiosa del mundo. Algunos de los casos se remontan a la década de 2000.

Entre las ofensas que lanzó a sus empleados destacan frases como que debieron ser abortados por sus madres, que les arrancaría los brazos y los golpearía hasta matarlos. A otro trabajador le dijo que le cortaría la parte superior de la cabeza y orinaría sobre su cerebro.

“Estos agravios fueron un elemento central de la cultura de Nvidia durante su meteórico ascenso (...). También fueron fundamentales en el estilo de gestión de Huang”, escribe el NYT tras la revisión de documentos y entrevistas con empleados de Nvidia.

Jensen Huang llegó a justificar sus ofensas hacia el personal bajo la supuesta intención de encaminarlos a la “grandeza” o porque “era por su propio bien”.

Las humillaciones, según narraron los trabajadores, ocurrían en muchos casos frente a sus compañeros, con insultos y ataques personales “ingeniosos”.

¿Alguien denunció los abusos de Jensen Huang?

Frente a los arranques de Jensen Huang, los empleados acudieron al departamento de Recursos Humanos para presentar quejas, pero su posición como cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia impidió que estas fueran tomadas en serio.

Aunque algunos, supuestamente, intentaron tomar medidas contra Huang, terminaron despedidos. El NYT asegura que Michael Winston, exvicepresidente sénior de Recursos Humanos, perdió su puesto en 2005 después de que amenazó con demandar a Nvidia por la conducta del cofundador, la cual describió como “abusiva, amenazante e intimidatoria”.

“(Huang) cree que puede salirse con la suya en cualquier situación”, se lee en notas de Michael Winston que revisó el NYT. Sin embargo, el asunto nunca escaló porque las partes llegaron a un acuerdo confidencial que contempló un pago de un millón de dólares.

En una ocasión, Michael Winston presenció una de las acostumbradas humillaciones de Huang hacia sus trabajadores. Era octubre de 2004, llevaba poco tiempo en Nvidia y, durante una reunión fuera de las oficinas, Huang le dijo a un colaborador: “tienes que hacer esto o te arrancaré el maldito corazón y lo pisotearé”.