En su primera declaración después de renunciar como presidente y director general de NVIDIA, Jensen Huang dejó abierta la puerta a un posible regreso. El empresario parece no haber dicho su último adiós.

Pero el mismo día, durante la llamada con analistas sobre los resultados del 3T, Harvey Jones, nuevo presidente de NVIDIA, confirmó que el Consejo no tiene intención de reinstalar a Jensen.

¿Se avecina un enfrentamiento entre Jensen y el Consejo de NVIDIA?

Primero el regreso de Jensen dependerá, en gran medida, de las investigaciones tanto por parte de las autoridades estadounidenses como del propio Consejo. Si estas concluyen sin encontrar conductas contrarias a los intereses de la empresa o a la seguridad nacional de EU, el Consejo podría verse bajo una enorme presión para reinstalarlo.

De hecho, esa presión ya comenzó. Una campaña a favor de Jensen asegura tener más de 188 mil firmas, incluidas más de 9,400 atribuidas a empleados de NVIDIA. Figuras de Silicon Valley, como Elon Musk, también han expresado su respaldo. Hasta el presidente Trump declaró que no le molestaría verlo regresar.

Pero ¿qué sucedería si, incluso después de superar las investigaciones, el Consejo decide no devolverle el puesto?

Si Jensen decide no aceptar la decisión, podría utilizar su rol como fundador, accionista y figura de la IA para intentar recuperar NVIDIA.

Primero, Jensen podría buscar el respaldo de accionistas y políticos y aumentar la presión sobre el Consejo para negociar su regreso. O podría intentar reunir accionistas que representen al menos el 15% de las acciones/votos para solicitar una asamblea extraordinaria. Para ello, necesitaría convencer a unos cuantos grandes inversionistas institucionales, que generalmente prefieren no involucrarse abiertamente en disputas – ruta complicada.

Otro camino es asociarse con un fondo activista, o convertirse él mismo en un activista y amenazar con lanzar una batalla accionarial (proxy fight) para reemplazar a los consejeros de NVIDIA. No sería la primera vez que un fundador recurre al activismo accionarial para intentar recuperar el control de su empresa.

Los proxy fights funcionan como campañas electorales. Cada año, los accionistas de las empresas públicas votan en sus asambleas generales sobre distintas resoluciones y la elección de consejeros. Por lo general, estas votaciones suelen pasar relativamente desapercibidas. Pero cuando está en juego el control de una empresa, es otra historia.

Se contratan bancos de inversión, abogados, consultores en comunicación financiera y especialistas en solicitar votos (proxy solicitors). Durante la campaña, se publican materiales de comunicación, se organizan reuniones con inversionistas y se busca influir en la opinión pública. Dependiendo del tamaño y la composición del accionariado, estas campañas pueden alcanzar mucha visibilidad.

Y pocas empresas son tan visibles como NVIDIA.

Para empezar, aproximadamente una cuarta parte de sus acciones está en manos de inversionistas individuales – una población que probablemente respaldaría a Jensen, dados sus resultados y su figura.

Sin embargo, la mayoría de las acciones está en manos de inversionistas institucionales, que concentran aproximadamente el 70% del capital. Los más importantes son Vanguard, BlackRock, Fidelity y State Street.

Históricamente, los inversionistas institucionales se apoyaban en las recomendaciones de los asesores de voto (proxy advisors). Firmas como Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis emiten recomendaciones sobre cómo votar. Pero su influencia ha disminuido, y los grandes administradores dependen cada vez menos de sus recomendaciones.

Y después está Washington. NVIDIA no es una empresa cualquiera. Una batalla por su control difícilmente quedaría aislada de la política estadounidense.

Una declaración del gobierno podría influir en la percepción de los inversionistas. A ello se suma el Congreso, que podría ejercer presión a través de investigaciones y audiencias.

Otro punto clave es que la empresa no cuenta con un consejo escalonado (classified board). Sus diez consejeros son elegidos anualmente, lo que abre la posibilidad de disputar una mayoría en una sola asamblea.

Pero lanzar o enfrentar un proxy fight no es una decisión fácil. Estas campañas suelen ser costosas, largas, personales y profundamente divisivas. Jensen tendría que exponerse a más escrutinio, con el riesgo de distraer a NVIDIA en plena carrera por el liderazgo de la IA.

Por ahora, todo esto no es más que un ejercicio de especulación. Nadie sabe qué revelarán las investigaciones, cómo responderá el Consejo ni qué decidirá Jensen. Pero lo que sí parece claro es que Jensen no ha renunciado a la posibilidad de volver a dirigir NVIDIA.