Nvidia mantiene su calificación Aa1, pero Moody’s considera poco probable una mejora en los próximos 12 a 18 meses tras la salida de Huang. (Bloomberg).

Moody’s Ratings rebajó de positiva a estable la perspectiva de la calificación crediticia de Nvidia Corp., debido a preocupaciones sobre su gobierno corporativo tras la salida de Jensen Huang, quien durante años encabezó la compañía como director ejecutivo.

La decisión significa que es poco probable que la calificación Aa1 de Nvidia, la segunda más alta dentro del grado de inversión, reciba una mejora durante los próximos 12 a 18 meses, informó Moody’s en un comunicado.

La salida de Huang “ha generado incertidumbre sobre la estrategia comercial y las políticas financieras de la compañía”, escribió el analista Raj Joshi. No obstante, destacó que el liderazgo de mercado y la posición financiera de Nvidia siguen siendo “excepcionalmente sólidos”.

El mayor fabricante de chips del mundo rompió vínculos con Huang el pasado 12 de noviembre, luego de que salieran a la luz revelaciones sobre relaciones extramaritales, incluida una con Alice Huang, investigada por el gobierno de Estados Unidos por presunto espionaje a favor de China.

La salida del directivo también podría afectar la estrategia de crecimiento de Nvidia, respaldada por su “red de relaciones en todo el ecosistema de inteligencia artificial”, señaló Joshi. Añadió que las investigaciones gubernamentales sobre los acontecimientos que precedieron a su salida también podrían “distraer a la dirección” de la empresa.

El costo de proteger la deuda de Nvidia frente a un posible incumplimiento ha disminuido desde la salida de Huang. Los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años de la compañía cotizaron en 121 puntos base al cierre del miércoles, alrededor de 20 puntos base menos que una semana antes.

Operadores del mercado han señalado que la salida de Huang podría limitar el endeudamiento del fabricante de chips y reducir las preocupaciones sobre su perfil crediticio.

Nvidia ocupa una posición central en el ecosistema de inteligencia artificial, al haber destinado inversiones multimillonarias y respaldos financieros a proveedores de infraestructura de IA y desarrolladores de modelos.

Sin embargo, el martes, Colette Kress, nombrada directora ejecutiva interina, afirmó que la compañía adoptará un enfoque “disciplinado” y “riguroso” en sus futuras inversiones a lo largo de la cadena de suministro de inteligencia artificial.

¿Qué sigue dentro de Nvidia tras salida de Jensen Huang?

La directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, aseguró a los trabajadores que la compañía mantiene el control de sus operaciones y los llamó a continuar con sus actividades, durante la primera reunión general celebrada en Santa Clara, California, desde la salida de su fundador y exdirector ejecutivo, Jensen Huang, de acuerdo con medios estadounidenses.

“Nuestra ambición no cambiará... Nuestra pasión por innovar no cambiará. Nuestro compromiso con los clientes, los socios y los accionistas no cambiará”, afirmó Kress, de acuerdo con información citada por The New York Times.

La directiva reiteró que la situación de Nvidia está “bajo control” y pidió a los empleados “seguir adelante”, según un asistente a la reunión que habló con la cadena CNBC bajo condición de anonimato.