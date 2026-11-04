México acelera el crecimiento de data centers pese a retos de infraestructura

La tecnología y el entorno macroeconómico de altas tasas de interés acompañan el crecimiento de los data centers y el mercado inmobiliario logístico en México.

Es un proceso que marca la tendencia en el crecimiento de la infraestructura digital y que se une a un escenario de transformación donde se ve una baja generalizada en el mundo de las tasas de disponibilidad.

Adolfo Ramírez-Escudero, CEO de España y la región Latam de CBRE dice que esta dinámica ha incidido en el crecimiento de segmentos como los data centers, que en el último año crecieron 41.3% respecto al 33% de mercados consolidados como Estados Unidos.

“Claramente cualquier población grande va a tener que tener una infraestructura de data centers, al igual que el mercado retail online”, dice Ramírez-Escudero.

La tendencia rebasa, desde su perspectiva, el ruido que generan aspectos como el desarrollo de infraestructura, agua y electricidad en segmentos como los data centers.

En el marco del Rise International Summit en Dubái Ludovic Subran, director de inversiones del grupo y economista jefe de Allianz destaca la creciente influencia de la inversión en IA en el dinamismo económico, al tiempo que advirtió sobre una mayor cautela en el conjunto de la economía. Dado que la inversión en centros de datos y el gasto de capital relacionado con la IA siguen apuntalando el crecimiento, este podría convertirse en el próximo gran motor económico a medida que el ciclo actual comience, eventualmente, a cambiar.

“Mi principal preocupación es si Estados Unidos podrá mantener el impulso observado hasta ahora ante lo que se avecina para 2027. Si excluimos la IA, el comercio mundial se encuentra en recesión este año; esto demuestra hasta qué punto la economía de la IA y el gasto de capital en centros de datos están impulsando el crecimiento tanto a nivel global como en Estados Unidos. En algún momento, esta tendencia cambiará de rumbo, y debemos entender qué vendrá después. Más allá de la IA, las empresas ya se muestran muy cautelosas respecto al futuro y a la hora de realizar sus próximas inversiones”, pronostica.

A su vez, asegura Rubén Frattini, CVO de PropTech Latam Ecosystem, dice que “el 2026 nos deja un balance muy positivo para el ecosistema proptech en Latinoamérica. Estamos viendo un mercado activo, especialmente en México, donde los corporativos del real estate muestran una apertura cada vez mayor a incorporar tecnología en sus negocios. La inteligencia artificial ha sido un gran catalizador de este cambio: despertó interés, aceleró conversaciones y ayudó a comprender el valor concreto de la innovación”.

Al mismo tiempo, dice en perspectiva que “vemos cómo startups y empresas tecnológicas evolucionan sus soluciones, integrando IA para ofrecer propuestas más eficientes y competitivas. Estamos frente a una industria que comienza a transformar el interés por la tecnología en oportunidades reales de implementación y negocio”.

Se estima que el sector de ventas 2027 será un año de grandes cambios para el sector inmobiliario tecnológico, ya que un grupo cada vez mayor de empresas promotoras inmobiliarias junto a agencias inmobiliarias más tecnológicas, por ejemplo, están comenzando a integrar soluciones proptech y fintech, al comprender que el uso de IA (Inteligencia Artificial) es vital, no una opción.

“Igual esto nos llevará a tener que formar a los ejecutivos a convivir con la tecnología. No hablamos solo de usar AGENT AI o entrenar AI personales, vemos llegar una era donde el uso de la AI generativa será el gran diferencial”, considera Frattini.

Atlas llega al mercado comercial

Alineado con la digitalización que enfrenta el mercado inmobiliario, CBRE lanzó al mercado una plataforma digital que integra su portafolio de mil 42 propiedades en venta y renta ubicadas en México, España, Portugal y Brasil.

La idea de este inventario, concentrado en un 45% por propiedades corporativas, seguido por industrial y logística con 35%, coworking con 15% y retail con 5%, es atender la demanda de usuarios del mercado ibérico y latinoamericano.

Esta plataforma, que en una segunda etapa se extendería a propiedades no vinculadas con su gestión, busca simplificar y acelerar la búsqueda y evaluación de oportunidades indispensables en la toma de decisiones para inversionistas y empresas con estrategias regionales y estándares internacionales.

A diferencia de otras estructuras de oferta de propiedades de alcance internacional, ésta integra en un único entorno digital la oferta de propiedades que comercializa bajo una experiencia de usuario, estándares de información homogéneos y una visión transfronteriza.

Si bien el nuevo sitio web busca conectar mercados, incrementar la visibilidad internacional de los activos y facilitar la exploración de oportunidades desde una sola interfaz, su desarrollo partió de una arquitectura escalable que incorporará nuevos mercados y funcionalidades.

La meta es integrar capacidades de búsqueda basadas en inteligencia artificial y la expansión progresiva de territorios incluyendo Asia.