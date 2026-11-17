Huang comparecerá el 1 de diciembre ante una sesión conjunta de los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y el comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes. EFE

El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió este martes “la responsabilidad de sus errores” y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

Según dijo, desde su renuncia ha recibido “una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes” de Nvidia para regresar como director ejecutivo.

Trump y Musk impulsan campaña para que Huang regrese a Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180 mil firmas.

Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que “no estuvo a la altura de los estándares que se esperan” y que cometió “errores graves” en su vida personal.

El pasado jueves, dimitió sus funciones con carácter inmediato después de que se desvelara que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria chica acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Beijing. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía que dirigía.

¿Por qué Jensen Huang dejó Nvidia?

El idilio con Alice Huang, la empresaria china, llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para esclarecer si pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía.

Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada.

“Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo”, afirmó Huang en la carta de este martes.

El confundador de la empresa definió a Nvidia como “la obra de su vida”, y aseguró que construirla ha sido “un privilegio y un honor”.

“En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia”, aseveró en el mensaje, que finalizó con agradecimientos a quienes le han enviado buenos deseos y a su familia, a la que dedicará el resto de su vida “para ser digno de su amor”.

Nvidia tiene previsto presentar sus últimos resultados trimestrales al cierre de Wall Street, y los inversores esperan obtener pistas sobre el futuro de la compañía en la posterior conferencia telefónica, que estará dirigida por su nueva consejera delegada interina, Colette Kress.

Citan a Jensen Huang en Congreso de EU, ¿cuándo comparecerá?

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aceptó informar al Congreso el próximo mes sobre su relación extramarital con una presunta espía china, en respuesta a las exigencias de legisladores estadounidenses, quienes buscan explicaciones sobre un escándalo que ha sacudido a una de las empresas más valiosas del mundo y a su antiguo líder multimillonario.

Huang comparecerá el 1 de diciembre ante una sesión conjunta de los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y el comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes, de acuerdo con un comunicado de los presidentes de esos órganos legislativos.

Huang aceptó la invitación después de que la semana pasada el presidente del comité de Asuntos Exteriores, Brian Mast, y el titular del comité sobre China, John Moolenaar, amenazaran con solicitar una citación judicial para obligarlo a presentarse.

Tim Teter, director jurídico de Nvidia, también aceptó declarar ante los comités el 2 de diciembre, informaron los legisladores. Se espera que ambas comparecencias se realicen a puerta cerrada.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre sus respectivos papeles en una posible vulneración de nuestra seguridad nacional”, señalaron en un comunicado Moolenaar, Mast y el presidente del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford.

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del señor Huang y Nvidia en permitir que actores peligrosos de la República Popular China (RPC) accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre la participación de una posible agente de inteligencia china en este escándalo”, agregaron.

Con información de Bloomberg