Moody’s eleva prevision de crecimiento económico para México; mantendrá alzas hasta 2028

Moody's adelantó que México mantendrá una expansión de 2 por ciento en 2028.

Moody’s Ratings elevó sus previsiones de crecimiento para México en 2026 y 2027, hasta el 2 por ciento y el 2.1 por ciento, respectivamente, impulsadas en parte por los efectos indirectos de las inversiones en inteligencia artificial (IA), según su informe de perspectivas económicas globales divulgado este martes.

La calificadora anticipó que la economía mexicana mantendrá una expansión del 2 por ciento en 2028, después del avance del 0.5 por ciento estimado para 2025.

Las nuevas proyecciones representan una revisión al alza de un punto porcentual para 2026, frente al 1 por ciento previsto anteriormente, y de 0.6 puntos porcentuales para 2027, desde el 1.5 por ciento estimado previamente por Moody’s Ratings.

La firma destacó que la inversión tecnológica y en infraestructura digital seguirá sosteniendo la actividad mundial, junto con el gasto en defensa y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Sin embargo, advirtió que su contribución al crecimiento perderá impulso durante 2027, cuando las grandes compañías de infraestructura digital moderarán el aumento de su inversión a alrededor del 25 por ciento, tras superar el 100 por ciento en 2026.

La agencia prevé una expansión económica mundial del 2.6 por ciento anual entre 2026 y 2028 y un crecimiento de Estados Unidos del 2.3 por ciento este año y del 2 por ciento en los dos siguientes.

México mejora frente a Brasil y Argentina

En América Latina, la revisión al alza de México contrasta con los recortes de expectativas para Brasil y Argentina en 2027.

Para Brasil, Moody’s proyecta que el crecimiento baje del 2 por ciento en 2026 al 1.6 por ciento en 2027, antes de repuntar al 2.2 por ciento en 2028.

Argentina crecería un 2.9 por ciento este año y un 3 por ciento el siguiente, en ambos casos con previsiones revisadas a la baja, mientras que en 2028 avanzaría un 2.5 por ciento.

¿Qué proyecciones hay en cuanto a inflación y política monetaria?

Pese a la mejora de las expectativas económicas, Moody’s estima que la inflación de México subirá del 3.7 en 2026 al 3.9 por ciento en 2027, para moderarse al 3.5 por ciento en 2028.

También señaló que el Banco de México recortó “inesperadamente” su tasa de interés en noviembre, pese a la depreciación del peso, y apuntó a una pausa prolongada ante los elevados riesgos inflacionarios y externos.

La calificadora indicó que los bancos centrales de los mercados emergentes afrontan “mayores restricciones” para seguir reduciendo tasas por los altos tipos de interés globales y las presiones cambiarias.

En contraste, observó que Brasil dispone de menor margen para flexibilizar su política monetaria, debido a factores internos y externos.

Para las principales economías avanzadas, prevé nuevos incrementos limitados de tasas antes de que, si la inflación cede, los bancos centrales puedan retomar los recortes desde la segunda mitad de 2027.