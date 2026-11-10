La importancia para el crecimiento de un sistema bancario sano

Acapulco. Gro.- Me entero de la quiebra del banco Ueno de Paraguay por falta de solvencia, estando en este bello puerto que paulatinamente se recupera del fuerte impacto del huracán Otis, ocurrido en octubre de 2023. Al año siguiente azotó a esta ciudad otro huracán, llamado John y a pesar del tiempo, no logra recuperar el nivel que tenía anteriormente, lo que ha provocado emigración de habitantes y trabajadores hacia otras zonas del territorio nacional. La situación empeora por la violencia e inseguridad de la zona, así como por el cierre de las carreteras en el estado por diferentes manifestaciones, como sucedió ayer en la capital del estado, Chilpancingo. Todo lo anterior tiene costos para los habitantes, para las empresas y para los distintos trabajadores.

A pesar de lo anterior, la quiebra de un banco puede ser mucho más costosa para un país que un desastre natural como el que ocurre por un huracán. Esto es debido a que un banco no solo es por la importancia de este, sino porque es parte de todo un sistema interconectado con los demás, con impactos en todo el país y en todos los sectores económicos.

Esto se debe a que el sistema bancario tiene como característica que puede “crear dinero”, al igual que los bancos centrales, pero para ello no requiere de una máquina de imprimir billetes, sino lo realiza de otra manera, con los depósitos y préstamos que realiza con el público. Por ejemplo, si el Banco de México imprime un millón de pesos y los coloca en circulación en la economía, aumenta mucho más la liquidez total de la economía. Esto se debe a que quien recibe este dinero lo deposita en un banco A, quien a su vez lo puede prestar a quien tiene la necesidad de un crédito, ya sea para pagar los sueldos de su empresa o para comprar un auto. Quienes reciben este dinero, como son los empleados de la empresa o los vendedores de los autos lo depositarán en otro banco B, quien a su vez lo volverán a prestar a otra persona que también lo requiere para pagar una deuda u otra necesidad, por lo que lo vuelven a depositar, ahora en un banco C y así sucesivamente. Ahora, por este mecanismo denominado “multiplicador bancario” la economía tiene el millón de pesos original emitido por el banco central más diversos depósitos y préstamos, que pueden ser varias veces el dinero original.

Por lo mismo, este fenómeno puede ser explosivo, lo que generaría un incremento excesivo de liquidez, y traería un incremento de la inflación, con todos sus costos al destruir el sistema de precios como asignador de señales o de instrucciones para los productores y los comerciantes, los consumidores y los inversionistas, entre muchos otros, que toman sus decisiones en base a este sofisticado sistema de precios. Cuando hay una elevada inflación se destruye todo el sistema de precios, que deja de cumplir su función de dar las indicaciones de escasez o abundancia de los distintos productos y servicios. Debido a esto, se empiezan a tomar malas decisiones que propician costosos errores en la rentabilidad de las empresas y en las inversiones, lo que trae aparejada pobreza, caída de los ingresos reales y destrucción de riqueza y de empleos. Para evitarlo se requieren instituciones con personal técnicamente preparado para evitar esta expansión excesiva de liquidez, pero también para poder proporcionar la liquidez necesaria para que pueda funcionar todo el sistema.

Sin embargo, cuando quiebra un banco, se reduce toda la liquidez de la economía, así como se provocan pérdidas importantes del ahorro de las personas. Por lo mismo es necesario que existan instituciones que puedan dar seguimiento a la cartera crediticia de cada banco. Hay que enfatizar que los préstamos bancarios se realizan con el dinero de los depósitos de los ahorradores. Si aquellos no pueden pagar, estos no pueden recuperar su dinero.

Un problema adicional es que la quiebra de un banco puede provocar desconfianza en todo el sistema bancario del país, lo que propicia que los ahorradores empiezan a retirar sus depósitos de las instituciones bancarias. Esto forza a elevar las tasas de interés para poder retener los depósitos, con lo que disminuye la rentabilidad de los proyectos de inversión y el crecimiento económico.