La economía mantiene crecimiento a pesar del difícil entorno externo

La economía mexicana mantiene un ligero crecimiento económico en los primeros meses del año, a pesar del volátil escenario internacional. Esto es relevante porque nuestra economía es muy abierta al comercio internacional, por lo que es afectada por lo que suceda allende de nuestras fronteras. Destaca en estos momentos la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, lo que ha provocado un incremento importante en el precio del petróleo, que ya perjudica a las principales economías del mundo. Lo anterior tiene un impacto en mayores precios y ha afectado a las tasas de interés, las cuales han subido de manera importante, lo que ha dificultado el pago del servicio de la deuda pública y privada.

Estados Unidos ha sido menos perjudicado por este incremento en el precio de los productos petrolíferos por ser autosuficiente en energía; sin embargo, no ha podido evitar el incremento de precios de la gasolina y derivados del petróleo, perjudicando la rentabilidad de la mayoría de las empresas. Las tasas de interés de largo plazo ya registran la probabilidad de una mayor inflación.

Esto afecta la popularidad de su presidente y la opinión de los ciudadanos en el partido político que representa. Los resultados en las elecciones del día de hoy para elegir a la Cámara de Representantes en su totalidad y a 1/3 de la Cámara de senadores lo reflejarán de manera clara.

Por su parte, las manifestaciones en Europa contra de los recortes del gasto público, de las prestaciones en general, del incremento en los precios y en las rentas de la vivienda son eventos que han sido aprovechados por diferentes grupos políticos y muestran el descontento de la población. Esta situación ha sido provocada por el elevado endeudamiento de varios de los gobiernos de la zona durante las últimas décadas y principalmente en los últimos años. Las economías han tenido que ajustarse en este entorno de mayor costo de la deuda y en las próximas semanas será más claro el impacto en los distintos mercados financieros.

En México, el impacto del mayor precio del petróleo no ha afectado al precio de la gasolina, debido a que el gobierno decidió absorber este costo. Sin embargo, esto ha agravado el desequilibrio en las finanzas públicas, lo que ha forzado a absorberlo en diferentes áreas y servicios públicos.

Por otro lado, en México, el gobierno no se ha podido beneficiar del incremento en el precio del petróleo porque, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, nuestro país es deficitario en este producto. Por ejemplo, en los primeros 9 meses del presente año se realizaron exportaciones petroleras por 16.3 mil millones de dólares y las importaciones de los mismos productos fueron por 42 mil millones de dólares o sea se tuvo un déficit en el sector petrolero de 25.6 mil millones de dólares. Por lo mismo un incremento del precio del petróleo no solo no beneficia sino le perjudica al país.

Para fines de comparación, las exportaciones que realizó México de productos no petroleros en el mismo plazo fueron por 610.8 miles de millones de dólares de productos no petroleros. Mientras que las exportaciones petroleras tuvieron un crecimiento nulo en estos meses, las exportaciones no petroleras se incrementaron en 31.4% en el mismo plazo. Por su parte, el consumo privado en el país se elevó en este periodo en menos del 1%, lo cual significa que el sector externo explica gran parte del crecimiento de la economía mexicana. De aquí la importancia de tener un tratado de libre comercio con nuestros dos socios. Sin embargo, el hecho de que tengan revisiones anuales elimina una característica única que tenía, que era proporcionar certidumbre en el mediano y largo plazo a los inversionistas y empresarios.

Felicidades a Banamex.

Esta institución bancaria, que se fundó en el año de 1884, posee un impresionante Archivo Histórico, que permite conocer características únicas de nuestra historia. Además¸ tiene el extraordinario Museo Foro Valparaíso, situado en sus oficinas principales, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual está abierto al público.