Posibles causas de la crisis social europea y riesgo de que ocurra en México

Europa había sido ejemplo de estabilidad y progreso en las pasadas décadas, pero en los últimos años, y sobre todo en los meses recientes, predomina un importante descontento social, lo que culmina en un estado social, principalmente en Francia, pero también ocurre en Italia, en España y hay brotes de conflicto social en los Países Bajos y en el Reino Unido. Diversos grupos sociales, de distintas edades e ideologías hacen frente común en su enfrentamiento contra los diversos gobiernos. Esta situación amenaza replicarse en otros países en las siguientes semanas, incluso en Latinoamérica, sin descartar a México.

Las causas originales para entender estos conflictos pueden ser muy diversas, como es la demanda por más recursos para la educación o apoyo a los sectores más necesitados, mayores facilidades para adquirir vivienda o incrementos en los sueldos y salarios. En general destacan los programas de apoyo a la población, como son el servicio médico gratuito o de bajo costo, así como el seguro al desempleo, lograr educación pública de calidad y gratuita y varios más.

Es decir, la principal demanda de la sociedad es que se proporcionen más recursos a los distintos programas que otorgan los gobiernos, es decir que aumente el gasto público. Sin embargo, lo frecuente es que en su origen se propongan y se aprueben estos programas sin un esquema claro de cómo se van a fondear, es decir, de dónde se van a obtener los suficientes recursos para que operen en el presente y en el futuro.

Como los recursos públicos no son suficientes para todos los programas públicos, lo que ha sucedido es que los gobiernos han incrementado su deuda, es decir, esperan que los siguientes gobiernos y generaciones absorban este costo. Por ejemplo, la deuda del gobierno en Japón representa el 250% de su PIB, en Italia es el 135%, en Grecia la deuda equivale al 146% del PIB, en España el 122%, mientras en el Reino Unido es el 93%. El caso de Estados Unidos es diferente porque su gobierno puede imprimir su propia moneda para pagar su deuda, pero la misma ya equivale al 122% de su PIB. El caso más elevado es el de Venezuela, donde la deuda ya equivale al 309% de su PIB.

Este mayor endeudamiento tenía un reducido impacto en el total del gasto público por las bajas tasas de interés, cercanas al 1% mensual a finales de la década pasada. Sin embargo, en la actualidad ya son superiores al 4% que, aunque podría parecer ahora todavía reducida en términos reales, su servicio se ha cuadruplicado en estos meses, es decir se ha multiplicado por cuatro.

Esta situación se complica aún más por la reducción o suspensión del apoyo de los Estados Unidos a la OTAN, en un momento en que se incrementa la percepción de que el gobierno ruso podría invadir otros países en aquel continente. Por lo mismo se ha acordado que los países miembros de esta organización dediquen el 5% de su PIB a incrementar el gasto militar, lo que elevaría su déficit fiscal aún más.

Como resultado, el gasto público se tiene que reducir en otras áreas de la sociedad, resultando en los conflictos mencionados. Esto tiene un fuerte impacto en todos los países y se agrava por el bajo crecimiento económico de los últimos años, debido a los elevados impuestos y las regulaciones que las distintas empresas tienen en aquella zona del mundo. Durante varios años los distintos gobiernos se han caracterizado por dar un mayor énfasis a la distribución del ingreso, a los apoyos sociales y a mejoras a la población.

Como resultado de lo anterior, las empresas han perdido competitividad frente a otros países, lo que resulta en un bajo crecimiento económico. Resalta la reducción de los programas energéticos que permitirían una reducción de los costos de las empresas, resaltando la cancelación de los programas nucleares para generar energía eléctrica. Por otro lado, la apertura de sus economías a la competencia de países de menores costos como China y Vietnam, generó que las empresas de la zona hayan tenido una reducción en sus ventas resaltando la industria automotriz y otras más.