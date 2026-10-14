Aprueban ‘apretón’ del SAT a grandes contribuyentes: Diputados avalan reforma a Ley del ISR 2027

Los cambios a la Ley del ISR buscan darle más recursos al Gobierno de México que ya tiene comprometidos muchos de sus recursos en programas sociales.

La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2027, que ‘aprieta’ a las empresas con controles en deducciones y tasas de retención para plataformas digitales, fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados este miércoles 14 de octubre.

El dictamen, que tuvo los 115 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pasará ahora al Senado para su discusión y votación.

El dictamen limita las deducciones de grandes empresas y establece que las que tengan ingresos mayores a 50 millones de pesos no podrán deducir más del 96.67 por ciento de sus ingresos acumulables.

Otros cambios propuestos son:

La amortización de pérdidas de ejercicios anteriores se limita a 50 por ciento de la utilidad

El límite para deducir intereses netos baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal.

Sobre el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), se amplía el tope de ingresos anuales para personas físicas en este régimen de 3.5 millones a 5 millones de pesos.

El proyecto indica que en plataformas de transporte y reparto, como Uber, DiDi y Rappi, habrá una tasa fija de retención del 2.1 por ciento de ISR sobre ingresos brutos, mientras que en el comercio electrónico será de 2.5 por ciento para personas físicas y morales.

¿Qué cambios hicieron los diputados a la reforma a la Ley del ISR?

Se agregó en el segundo transitorio que no se pueden aplicar dos estímulos fiscales a una misma empresa .

. En el artículo 147, se ordenó a las empresas que los pagos al extranjero solo se podrán deducir en el ejercicio en el que se pague la contraprestación.

En el artículo 36, se limitan las deducciones también a personas morales.

En defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano de Morena, sostuvo que los “ajustes” son para “un sistema fiscal más justo, sencillo y eficiente que facilite el pago de impuesto a las personas contribuyentes, para que quienes obtienen ingresos contribuyan de manera equitativa al desarrollo de México sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes”.

“Como medidas de apoyo, hay facilidades para pequeños negocios y profesionistas: Se amplía el acceso al Régimen Simplificado de Confianza, aumentando el límite de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos anuales para personas físicas y de 35 a 50 millones para empresas, además de facilitar su reincorporación”, argumentó.

No obstante, por el PRI, el diputado Yerico Abramo advirtió que la reforma a la Ley del ISR afectará a los grandes contribuyentes con límites a lo que pueden deducir.

“Genera un riesgo de que el grande contribuyente va a tener que pagar sobre el 100 por ciento de sus ingresos, tenga o no utilidades. Eso va a poner en riesgo las inversiones para el crecimiento económico”, aseguró.

Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez criticó que los cambios reducirán la liquidez a grupos empresariales mexicanos. “Las compañías deberán enterar el ISR de forma completa a Hacienda y pagar primero el dinero y luego ver si el SAT les devuelve”.