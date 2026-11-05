Puebla y Morelos tendrán mañana fresca y tarde templada el viernes 6 de noviembre

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, de 24°C el viernes a 22°C el domingo. (Cuartoscuro).

El clima en Puebla y Morelos para el viernes 6 de noviembre será de fresco a templado, con cielos despejados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente agradable. Se esperan mañanas frescas y tardes suaves en la región central del país, con baja probabilidad de lluvia.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 10.7°C y la máxima de 23.0°C. Los municipios de la capital poblana, como Puebla, registrarán una temperatura actual de 18.4°C, con variaciones diarias entre 10°C y 23°C.

Cuernavaca tendrá una mínima de 11.3°C y una máxima de 23.3°C. En sus municipios, se esperan valores entre 11°C y 24°C. Cholula, en Puebla, será la más fresca con una mínima de 10.0°C y una máxima de 21.7°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región este viernes?

Las condiciones atmosféricas del viernes muestran cielos medio nublados en Puebla y Cholula, con humedad del 60%. Cuernavaca, por su parte, disfrutará de un cielo despejado y una humedad del 85%. La probabilidad de lluvia es baja en toda la zona, manteniendo un ambiente seco.

El viento será ligero en la región, con velocidades de 7 km/h en Puebla, 5 km/h en Cuernavaca y 6 km/h en Cholula. Estas condiciones son resultado de canales de baja presión y humedad del Pacífico, que no impactarán con lluvias significativas.

Clima en Puebla y Morelos. (Conagua).

¿Cómo será el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

Sábado 7 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 8 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, de 24°C el viernes a 22°C el domingo. Las mínimas se mantendrán entre 10°C y 11°C, con mañanas frescas. Los cielos variarán, pero sin lluvias significativas.

Clima en Puebla y Morels para el sánado 7 de noviembre. (Conagua).

¿Qué precauciones tomar ante los cambios de temperatura?

Para enfrentar las variaciones de temperatura, se recomienda usar ropa en capas. Es importante mantenerse hidratado durante el día, sobre todo con actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, un paraguas ligero puede ser útil.

La protección solar es crucial, ya que los cielos despejados permiten el paso de la radiación ultravioleta. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día para prevenir golpes de calor. Estar informado ayuda a la preparación.

¿Dónde consultar información oficial del clima y aire?

Para información precisa sobre el clima y la calidad del aire, se deben consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estas fuentes son clave para planificar actividades y tomar precauciones necesarias en Puebla y Morelos.

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