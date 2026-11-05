Acciones de Tesla vuelven a caer por triunfo demócrata: ¿Cuánto han perdido este año?

Las acciones de Tesla han tenido una fuerte caída con la victoria demócrata en Texas, donde la empresa ha tenido muchos beneficios.

Las acciones de las empresas dirigidas por Elon Musk se desplomaron este jueves, profundizando la caída que comenzó después de que los demócratas obtuvieran mejores resultados en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ya que a los inversores les preocupa que los esfuerzos del multimillonario por expandir su imperio empresarial se vean obstaculizados.

Las acciones de Tesla cayeron hasta 12 por ciento este jueves, tras el descenso del 3.3 por ciento del miércoles. En lo que va del año, las acciones de Tesla acumulan una caída de alrededor del 24 por ciento.

En tanto que SpaceX, la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Musk, se desplomó hasta 11 por ciento este jueves, tras un descenso del 3.8 por ciento el día anterior.

Desde que se conocieron los resultados, las acciones de Tesla y SpaceX han perdido 411.000 millones de dólares de su valor de mercado combinado a las 11:40 de la mañana en Nueva York.

“Tesla y SpaceX son una oferta de 2 por 1, ya que el mercado intenta reevaluar el riesgo de una desaceleración significativa en la construcción de centros de datos”, dijo Joe Gilbert, gestor de cartera de Integrity Asset Management. “El impulso es algo poderoso que funciona en ambos sentidos, y hay una avalancha de salidas en el sector tecnológico hasta que veamos algún tipo de toque fondo”.

Los demócratas se hicieron con puestos clave en Texas, el estado natal de Musk, donde Tesla y SpaceX tienen sus sedes, y obtuvieron la mayoría de los escaños en ambas cámaras del Congreso.

Los resultados en Texas fueron un punto de especial interés, con Gina Hinojosa derrotando al gobernador Greg Abbott, el republicano que había ocupado el cargo más alto del estado desde 2015. Durante la campaña, Hinojosa pidió una moratoria sobre los centros de datos y puso en tela de juicio las contribuciones políticas de Musk a Abbott, así como las exenciones fiscales estatales otorgadas a las empresas de Musk durante el mandato de Abbott.

James Talarico, el primer demócrata en una generación en ganar un escaño en el Senado de Estados Unidos por Texas, también ha criticado a Musk y la fortuna que el multimillonario gastó para apoyar al republicano Ken Paxton.

“Elon Musk está intentando comprar este escaño en el Senado de Texas”, dijo Talarico durante un mitin reciente. “Con toda probabilidad, si has visto un anuncio de ataque en tu televisor, era de Elon. Musk gastó cerca de quinientos millones de dólares en apoyo de los candidatos republicanos”.

“Si trasladas tus negocios a lo que consideras un estado favorable, y luego gastas cientos de millones de dólares para elegir a una lista de candidatos afines solo para que pierdan estrepitosamente, eso tendrá consecuencias”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

Las caídas de Tesla y SpaceX se producen en medio de un desplome generalizado del mercado que está afectando con mayor dureza a las empresas de inteligencia artificial, los fabricantes de chips y las acciones tecnológicas. El índice Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, se desplomó hasta 6.4 por ciento, registrando su peor desempeño intradía desde el caos arancelario de abril de 2025.

En el mercado de opciones, los operadores mostraron su postura más bajista respecto a Tesla desde abril de 2025. La asimetría de las opciones de venta de SpaceX alcanzó su nivel más alto desde su salida a bolsa en junio.

“El mercado está reaccionando ante una posible desaceleración en todo lo relacionado con la IA, ya sea el segmento de superinteligencia de SpaceX o los vehículos autónomos de Tesla”, dijo Seth Goldstein de Morningstar.

¿Cómo asciende la fortuna de Musk en 2026?

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de Musk se redujo en casi 74.000 millones de dólares a las 22:00 en Nueva York, sumándose a la caída de 33.500 millones de dólares del miércoles. De mantenerse esta tendencia, Musk terminará el día con una fortuna de aproximadamente 790.000 millones de dólares, la mayor del mundo con diferencia, pero muy lejos de su máximo de 1.3 billones de dólares tras la salida a bolsa de SpaceX en junio.

Los analistas de mercado también están preocupados por las posibles consecuencias de los resultados electorales para la fusión entre Tesla y SpaceX. Comités especiales de ambas compañías están revisando el posible acuerdo, y Bloomberg ha informado que se está presionando para que se concrete antes de que finalice el mandato de la administración Trump.

“Se trata de una reevaluación del riesgo político. Los inversores interpretan los resultados de mitad de mandato como la posibilidad de un mayor escrutinio de las transacciones gubernamentales de Musk”, afirmó David Wagner, gestor de cartera de Aptus Capital Advisors. “Un Congreso menos favorable complica ese camino, aunque no lo bloquee automáticamente”, añadió Wagner, de Aptus.