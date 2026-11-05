¿Terminó el sueño de una mejor pensión?

Desde que se anunciaron cambios a la Modalidad 40 del IMSS, el tema ha generado dudas entre quienes planean su retiro. Cintya Ovalle, experta en pensiones, advierte en el podcast Dinero y Felicidad que, para muchas personas, el aumento que habían previsto en su pensión ya no será posible.

Las medidas temporales afectan a quienes buscan incorporarse. Podrán hacerlo con el promedio de los últimos cinco años de salario registrado al causar baja ante el IMSS o aumentarlo sólo hasta por el valor de una UMA diaria. Además, el aseguramiento comenzará a partir de la solicitud, de modo que ya no podrán contratarse periodos anteriores a ella.

Quienes ya reciben su pensión no resultan afectados. Los inscritos conservan sus condiciones hasta que concluya el periodo contratado. Cintya recomienda cuidar la continuidad de los pagos y evitar salir de la modalidad. Si después solicitan una nueva incorporación, podrían quedar sujetos a las nuevas reglas.

Hay personas que ahorraron para elevar su salario de cotización y hoy ven cambiar sus planes. Para ellas, la recomendación es conservar la calma, revisar con especial cuidado su caso y estar atentas a los resultados de la evaluación que realizará el IMSS. Precipitar una decisión podría comprometer recursos que costó mucho reunir.

Hay que distinguir el acuerdo administrativo vigente de una eventual reforma legal. El IMSS analizará el efecto financiero de la Modalidad 40 y preparará una propuesta normativa. Si se busca modificar la Ley del Seguro Social, la iniciativa tendría que pasar por el proceso legislativo y ser discutida y aprobada por el Congreso.

Cintya menciona como alternativa la Modalidad 10, dirigida a trabajadores independientes. Este esquema da acceso a los cinco seguros del IMSS, incluida la atención médica, y requiere cumplir sus condiciones. Su costo y sus efectos sobre la pensión deben revisarse en cada caso.

Antes de elegir, consulta al IMSS y a un especialista, revisa tu historial de cotización y compara escenarios. Ninguna modalidad garantiza por sí sola una pensión determinada.

Por lo pronto, verifica que tu patrón te registre con el salario que realmente percibes y exige que lo corrija si es menor. Aceptar una parte del ingreso por fuera puede afectar tus prestaciones y tu pensión. Lo que parece conveniente hoy puede resultar costoso al llegar el retiro.

Ante la incertidumbre, conviene actuar con cuidado y planear. Revisa tus derechos, consulta fuentes confiables y evalúa tus opciones según tu situación antes de tomar una decisión que puede influir en tus ingresos durante la jubilación.

Si te interesa escuchar la entrevista completa, puedes hacerlo en el podcast Dinero y Felicidad, disponible en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas.

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