Que el descuento no decida por ti

Ves el teléfono que querías a meses sin intereses y una televisión de 85 pulgadas con un descuento atractivo. Sacas la calculadora, revisas las mensualidades y concluyes que puedes comprar ambos. Incluso haces cuentas de cuánto te vas a ahorrar. Todo parece razonable, aunque conviene preguntarte cuándo esas compras entraron en tus prioridades.

El cálculo puede estar bien hecho. El problema aparece cuando utilizas tu presupuesto para acomodar una decisión tomada en función de la oferta. Saber si completas para pagar es parte del análisis, pero también necesitas revisar qué lugar ocupa esa adquisición entre tus planes.

El Buen Fin busca promover el consumo y dinamizar las ventas de las empresas. Es una oportunidad para los comercios y también para ti, cuando encuentras mejores precios en algo que necesitas o deseas adquirir. Sin embargo, el calendario comercial tiene su propia lógica. Tus prioridades personales y familiares pueden llevar otro ritmo.

Te propongo hacer un ejercicio antes de revisar las promociones. Define cuáles son tus gastos de esta temporada y cómo quieres comenzar el 2027. Considera los compromisos de diciembre, los pagos de enero, el ahorro pendiente y los proyectos para tu familia. Tal vez quieres hacer un viaje, reparar la casa o reducir alguna deuda. Todo eso compite por el mismo dinero.

Así puedes decidir qué compras tienen espacio y cuánto destinar a cada una. Después revisas si las ofertas te ayudan a cumplir tus planes. Si ya pensabas cambiar de celular y habías previsto el gasto, un descuento real puede favorecerte. Si la televisión apareció entre tus deseos al ver la promoción, conviene evaluar qué tendrías que posponer para comprarla.

La oferta y el ahorro son cosas distintas. El descuento permite pagar menos por un artículo; el ahorro financiero requiere conservar dinero y separarlo del gasto. La publicidad suele presentar ambos como si fueran equivalentes y eso confunde.

Algo similar ocurre con los meses sin intereses. Una mensualidad puede parecer cómoda cuando la analizas por separado. Al sumarla a las compras anteriores y a tus gastos habituales, tendrás una idea más completa, pues estás comprometiendo tus ingresos futuros.

Cuando escuches “te lo mereces”, “lo que siempre soñaste” o “regálale a tu familia”, recuerda tus planes antes de sacar la cartera.

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