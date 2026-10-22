Cuando ayudar a los hijos compromete el retiro

Un hijo adulto pierde el empleo, quiere estudiar una maestría, necesita dinero para emprender o atraviesa un divorcio. Sus padres deciden ayudar porque creen poder resolverlo. Después aparece otra dificultad y vuelven a intervenir. Cada apoyo está plenamente justificado, pero empieza a debilitar el patrimonio.

Detrás se encuentra la convicción de que un buen padre protege a sus hijos y procura evitarles sufrimientos económicos. El conflicto surge cuando esa protección se extiende durante demasiados años y termina financiando una vida que ellos aún no pueden sostener por sí mismos.

En 2025, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos señaló que las personas mayores de 62 años eran el segmento de mayor crecimiento entre quienes conservaban deuda estudiantil. El organismo había documentado que muchos de esos préstamos financiaron estudios de hijos o nietos. La ayuda puede alcanzar los ingresos de jubilación.

En México se refleja de otra manera. Algunos padres pagan estudios, rentas, automóviles, tarjetas o mensualidades recurrentes. Si el dinero proviene del fondo destinado al retiro, queda menos tiempo para recuperarlo y cualquier gasto de salud puede alterar el cálculo.

Un hijo joven puede trabajar más años, modificar sus planes, buscar otra fuente de ingreso o reconstruirse después de una crisis. Quien está cerca de jubilarse enfrenta un horizonte distinto.

Entonces aparece una paradoja. Los padres usan su patrimonio para evitar que un hijo atraviese dificultades y, años después, dependen de él porque sus recursos resultaron insuficientes. El problema familiar solo cambió de fecha.

Conviene distinguir entre apoyo y dependencia. El apoyo tiene un propósito, una cantidad y un plazo. El rescate responde a una emergencia concreta. La dependencia comienza cuando las transferencias reemplazan la responsabilidad económica del hijo adulto.

Antes de entregar dinero, calcula cuánto puedes aportar sin comprometer vivienda, salud, manutención y cuidados futuros. Habla con tu pareja y precisa si será regalo, préstamo o ayuda temporal. También puedes ofrecer alojamiento por un periodo o financiar una parte.

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