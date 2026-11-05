¡Última llamada para la Liguilla! ¿Dónde ver EN VIVO la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

América aseguró el primer lugar del Grupo B y llega a la última fecha con 34 puntos. (Foto: IA / Liga MX Femenil).

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llega a su última jornada y todavía quedan dos lugares disponibles para disputar los cuartos de final.

Mientras América ya aseguró el primer puesto del Grupo B y Monterrey encabeza el A, otros equipos tendrán que jugarse su clasificación en los últimos encuentros del torneo.

Entre los duelos destacados están el Pumas contra Atlético de San Luis y el Guadalajara frente al América, un clásico que también tendrá como protagonista a la brasileña Geyse, quien buscará marcar por decimocuarto partido consecutivo.

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La actividad se disputará entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, con enfrentamientos que definirán a los ocho clubes que avanzarán a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Liga Femenil BBVA: ¿Cómo va la clasificación a la Liguilla?

El Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA estrenó un formato con dos grupos de nueve equipos. De acuerdo con el reglamento de competencia, los cuatro clubes mejor ubicados de cada sector al término de las 14 jornadas avanzarán a los cuartos de final.

Esto significa que ocho equipos disputarán la fase final: cuatro del Grupo A y cuatro del Grupo B. Los encuentros de cuartos de final se jugarán a visita recíproca.

A falta de la última jornada, seis clubes ya tienen asegurada su clasificación: Monterrey, Tigres, FC Juárez y Toluca, por el Grupo A; América y Guadalajara, por el B.

Los otros dos boletos se disputan entre Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas.

Así marchan las tablas de posiciones de la Liga MX Femenil antes de los últimos encuentros:

Grupo A

Grupo B

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil

La brasileña Geyse, del América, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 con 21 anotaciones.

En el segundo puesto aparece la venezolana Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis, con 14 goles. La sudafricana Thembi Kgatlana, de Tigres, completa los primeros tres lugares con 12 anotaciones.

Estas son las diez máximas goleadoras del campeonato:

Con información de EFE.