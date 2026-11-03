América y Chivas ya amarraron su pase: ¿Qué necesitan los equipos de Liga MX para entrar a la Liguilla?

América es líder de momento en la Liga MX (Foto: Cuartoscuro, Liga MX, IA Gemini).

La Jornada 15 de la Liga MX dejó un panorama cerrado, pero con posibilidades, especialmente en la parte media de la tabla, de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Dos equipos ya amarraron su pase; algunos dependen de sí mismos para quedarse en la ‘fiesta grande’ del futbol mexicano, mientras que otros se jugarán todos en las últimas dos fechas.

Liguilla de la Liga MX AL MOMENTO: ¿Cómo va la tabla del Apertura 2026?

La tabla del Apertura 2026 presenta al Club América como líder, empatado en puntos (29) con Chivas y Cruz Azul. Atlas ocupa el cuarto lugar (27), Toluca (24) el quinto; mientras que Xolos, León y Santos completan los puestos de Liguilla (22) al momento.

En la pelea por los lugares de postemporada están Monterrey (21), Pumas y Querétaro (20), así como Pachuca y San Luis (19).

Ya sin posibilidades de clasificar están Puebla (16), Tigres (15), Atlante (14), Necaxa (10) y Juárez (8), que únicamente suma dos victorias y dos empates, contra 11 derrotas, como el peor equipo del torneo.

Considerando esos números, así se jugaría la Liguilla al momento, tomando en cuenta que para esta temporada se eliminó definitivamente el formato de Play-In:

América vs. Santos Laguna

Chivas vs. Club León

Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana

Atlas vs. Toluca

¿Qué equipos ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla del Apertura 2026?

De momento, solo América y Chivas han amarrado su boleto a la postemporada del Apertura 2026. Aunque pierdan sus últimos dos partidos, estarán en la Liguilla.

Cruz Azul, aunque tiene la misma cantidad de puntos, no ha cumplido con la regla de minutos de menores, lo que le restaría tres puntos al final de la fase regular. Sin embargo, está muy cerca de cubrir los requisitos.

¿Qué equipos pelean por un boleto a la Liguilla?

Atlas, Toluca, Tijuana y León actualmente ocupan puestos de Liguilla, pero todavía no han asegurado matemáticamente su clasificación. Dependen de sus propios resultados para conseguirla.

Santos Laguna, Monterrey y Querétaro viven una situación particular: si se jugara el partido pendiente entre Rayados y Gallos Blancos, los Guerreros quedarían fuera con cualquier resultado. Sin embargo, este encuentro no se disputará hasta el 14 de noviembre, durante la próxima Fecha FIFA.

Además, Pumas, Pachuca y San Luis aún tienen posibilidades matemáticas de clasificar, pero necesitan ganar sus próximos partidos y esperar combinaciones de resultados que les favorezcan.

¿Qué equipos ya no tienen posibilidades de jugar la Liguilla?

Tras la Jornada 15, quedaron fuera equipos como Puebla y Tigres, que perdieron sus partidos y necesitaban prácticamente un paso perfecto, además de una combinación de resultados, para mantener sus posibilidades de clasificar.

Anteriormente, Atlante, Necaxa y Juárez se habían quedado sin opciones debido a los resultados que registraron durante el torneo.

¿Qué partidos quedan por jugarse en el Apertura 2026?

Este es el calendario restante del Apertura 2026:

Jornada 16 (del 6 al 8 de noviembre)

Necaxa vs. Tijuana

San Luis vs. Juárez

Atlante vs. Santos

Atlas vs. Pachuca

Tigres vs. Cruz Azul

Toluca vs. Monterrey

Pumas vs. América

Querétaro vs. Puebla

León vs. Guadalajara

Jornada 7 pendiente (14 de noviembre)

Querétaro vs. Monterrey

Jornada 17 (del 20 al 22 de noviembre)