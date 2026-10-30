Jornada 15 de Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos del Apertura 2026?

América vs. Toluca se roba los reflectores de la Jornada 15 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro, Liga MX).

La recta final del Apertura 2026 sube la temperatura en la Liga MX. La Jornada 15 puede mover los primeros lugares de la clasificación, con el Club América obligado a defender el liderato y varios equipos que buscan mejorar su posición rumbo a la Liguilla.

El choque entre las Águilas del América y el Toluca de Mohamed se lleva los reflectores, pero no es el único duelo atractivo del fin de semana: Chivas se mide con Atlante, Cruz Azul recibe a León y Pachuca enfrenta a Tigres.

Calendario completo de la Jornada 15 de Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver

La actividad comienza el viernes con tres partidos, continúa el sábado con cuatro encuentros y terminará el domingo con dos compromisos. Así se juega la Jornada 15 del Apertura 2026 en el futbol mexicano:

El primer partido de la fecha es Atlético de San Luis contra Atlas, en donde los potosinos acumulan tres victorias consecutivas ante los rojinegros cuando juegan en casa.

A la misma hora, Juárez recibe a Querétaro en el Olímpico Benito Juárez. Los Gallos Blancos han ganado sus últimos tres partidos en la cancha fronteriza, una racha que buscan prolongar ante un rival que necesita sumar.

La jornada del viernes cierra con Puebla frente a Pumas. Los universitarios tienen seis encuentros consecutivos sin perder ante los Camoteros, con cinco triunfos y un empate.

El sábado abre en la tarde con Pachuca y Tigres. Los Tuzos quieren conseguir su primera victoria como locales en el Apertura 2026, mientras que los felinos todavía no ganan como visitantes en el certamen.

Más tarde, Monterrey enfrenta a Tijuana. Los Xolos llegan con cinco partidos consecutivos sin perder ante Rayados, aunque cuatro terminaron en empate; ambos deben sumar para mantenerse en puestos de Liguilla.

Chivas recibe a Atlante en el Estadio Akron. Es el primer enfrentamiento entre ambos desde los cuartos de final de la Copa MX del Apertura 2017, cuando los Potros eliminaron al Guadalajara en penales.

El plato fuerte del sábado es América contra Toluca. Las Águilas lideran con 28 puntos y presumen la ofensiva más productiva, con 34 goles. Los Diablos Rojos ocupan el quinto puesto con 23 unidades y cuentan con el tercer mejor ataque del torneo.

El domingo, Santos Laguna recibe a Necaxa y, después, Cruz Azul cierra la fecha ante León. La Máquina suma ocho victorias en el torneo, mientras que los Esmeraldas arrastran una inercia positiva: solamente perdieron uno de sus últimos siete compromisos.

Tabla general de la Liga MX: así marcha el Apertura 2026

América encabeza la clasificación después de 14 partidos, pero Cruz Azul y Guadalajara lo siguen de cerca, ambos con 26 puntos. Toluca completa los primeros cinco lugares, mientras que la pelea por los puestos de clasificación continúa en la parte media de la tabla.

Tabla de goleo de Liga MX: ¿quién es el máximo anotador al momento?

Salomón Rondón, delantero de Pachuca, encabeza la clasificación individual con 13 goles. Henry Martín (América) y Juninho (Pumas) comparten el segundo lugar, con ocho anotaciones cada uno.

Con información de EFE.